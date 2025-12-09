La justicia detalla el "círculo de abuso" sufrido por Lourdes Fernández

Casi un mes y medio después de su detención, la situación judicial de Leandro García Gómez, expareja de la cantante Lourdes Fernández, se ha complicado seriamente. La fiscal Silvana Russi realizó una acusación formal y solicitó la elevación a juicio oral del caso, imputando al hombre por delitos considerados gravísimos.

García Gómez, quien permanece detenido desde el 23 de octubre y con prisión preventiva confirmada desde el 4 de noviembre, deberá enfrentar cargos por "violencia de género sostenida". Esta violencia incluye, según el requerimiento, agresión física y emocional, hostigamiento, control y un aislamiento progresivo de Lourdes Fernández respecto de su entorno familiar.

Además de la violencia de género sostenida, la fiscalía exige que el acusado sea juzgado por delitos adicionales: lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas coactivas reiteradas.

El informe de la fiscal Russi detalla un patrón de violencia sistemática y reiterada que marcó la relación, iniciada en 2020 y signada desde el comienzo por agresiones y malos tratos. A lo largo de los últimos cinco años, el vínculo entre Fernández y García Gómez estuvo plagado de idas y vueltas, y el acusado se encargó de trabajar para que la cantante terminara por alejarse de sus seres queridos.

La fiscal destacó en su informe que el hecho de que Lourdes se resistiera inicialmente a presentar una denuncia en contra de su expareja es reflejo "del sometimiento y círculo de abuso en el que se encontraba inmersa".

Aunque la primera denuncia formal de Lourdes fue en 2022 (la cual luego retiró pidiendo disculpas públicas y alegando no haber dicho toda la verdad), el patrón de violencia continuó.

Russi marcó episodios específicos que evidencian este patrón:

Enero de 2025: La ex Bandana sufrió lesiones en rostro, brazo y cuello tras una pelea ocurrida en el departamento de García Gómez.

Comienzos de octubre de 2025: La cantante terminó con golpes en cabeza y costillas, lo que derivó en un llamado al 911.

El último episodio, ocurrido a fines de octubre, fue el que culminó con la detención de García Gómez. Ante la falta de contacto con la cantante, la familia de Lourdes intervino y su madre realizó una denuncia por desaparición. Tras varios días de búsqueda, un allanamiento en un departamento de Palermo permitió a la policía encontrar a la cantante dentro del inmueble y detuvo al acusado. Por el momento, García Gómez seguirá detenido a la espera del juicio oral.