La Justicia bonaerense ordenó en las últimas horas el desalojo del complejo turístico de Chapadmalal, ubicado a unos 25 kilómetros al sur de esta ciudad, mientras continúa la controversia por la concesión del predio y su probable privatización.

De hecho, ya fueron intimados los empleados de mantenimiento que viven allí, mientras que el gremio de trabajadores estatales (ATE) presentó un recurso de amparo para frenar esa medida, al tiempo que legisladores buscan que el lugar quede bajo la administración de la Provincia.

Por su parte, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) le dio un plazo de diez días a los empleados —unas 50 personas en total— para que abandonen el predio; en caso contrario serán desalojados por la fuerza pública.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el objetivo del gobierno es concesionar por 30 años el complejo para atraer inversión privada que permita restaurar la infraestructura y reducir el costo de mantenimiento, como lo había anunciado el mes pasado durante una conferencia de prensa el vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La Unidad Turística de Chapadmalal, tal su nombre oficial, fue inaugurada en la década del '50, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, y estaba destinada al turismo social, por lo cual muchas familias de clase trabajadora podían aspirar a tomarse un período de vacaciones en la playa.

El complejo cuenta con nueve hoteles de tres pisos cada uno, está ubicado a la vera de la Ruta 11, entre Mar del Plata y Miramar, y fue construido con aportes de la Fundación Eva Perón.

