El escenario en Medio Oriente se volvió crítico este domingo tras la decisión de Irán de descartar el envío de negociadores a la cumbre en Pakistán. La postura de Teherán, comunicada a través de la agencia Tasnim, responde al bloqueo marítimo que mantiene Washington, al cual calificaron como un acto "ilegal, criminal y una violación al alto el fuego".

La decisión de Irán contradice los anuncios de Donald Trump, quien había confirmado el viaje del vicepresidente JD Vance, junto a Steve Witkoff y Jared Kushner, hacia Islamabad para este lunes. Con la tregua a punto de expirar el próximo miércoles, la crisis diplomática parece haber entrado en un punto de no retorno.

El impacto económico y logístico ya se siente con el cierre total del Estrecho de Ormuz, una vía vital para el comercio de petróleo mundial. Ante la negativa iraní, Trump utilizó su red social Truth Social para lanzar una advertencia demoledora: amenazó con destruir "todas y cada una de las centrales eléctricas y puentes de Irán" si el régimen persiste en rechazar el acuerdo propuesto.

Mientras la diplomacia se resquebraja, la violencia en el terreno no cesa. En el Líbano, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el ataque que terminó con la vida de un casco azul francés, el tercer efectivo de la misión de paz que muere en pocas semanas.

Por su parte, el frente con Hezbolá también registró bajas. Un reservista israelí murió tras la detonación de un artefacto bajo un vehículo militar, elevando a 15 el número de soldados de Israel fallecidos en territorio libanés. Ante esto, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que su ejército empleará "toda su fuerza" ante cualquier amenaza, dejando el escenario listo para una posible reanudación total de las hostilidades este miércoles.