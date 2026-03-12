La intendenta de Capital, Susana Laciar, encabezó la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un discurso en el que realizó un balance de la gestión municipal durante 2025 y adelantó los principales lineamientos de trabajo previstos para 2026. En ese marco, la jefa comunal puso especial énfasis en el anuncio de nuevas obras urbanas, la continuidad del plan de pavimentación y la ratificación de beneficios para el sector comercial.

El acto marcó el inicio formal del período legislativo local y reunió a concejales, funcionarios y representantes de distintos sectores de la comunidad.

Entre los anuncios para 2026, Laciar adelantó que uno de los ejes de gestión será la continuidad del plan de pavimentación en distintos sectores del departamento. La intendenta explicó que actualmente se está finalizando la segunda etapa del convenio de pavimento realizado junto al Gobierno de San Juan. “Estamos terminando de pavimentar cerca de 400 cuadras y avanzaremos con nuevas intervenciones en calles del microcentro que presentan un importante deterioro”, afirmó.

Además, adelantó obras de mejora en bulevares y corredores urbanos, entre ellos el de avenida Córdoba, donde se proyecta incorporar más espacios verdes y una ciclovía. “La idea es generar un boulevard con vegetación sostenida, riego por goteo y una bicicenda segura que permita completar el circuito de movilidad sustentable”, detalló.

Beneficios para comerciantes

La intendenta también confirmó la continuidad de los beneficios fiscales para nuevos emprendimientos comerciales en el departamento. “Los comercios que se instalen por primera vez en la ciudad tendrán seis meses de exención en tasas municipales, con el objetivo de incentivar la inversión y la generación de empleo”, indicó.

Posteriormente, esos establecimientos accederán a una reducción del 50% durante los seis meses siguientes, en una medida orientada a promover la actividad económica local.

Servicios, ambiente y recuperación de espacios públicos

Entre los principales ejes de la gestión municipal, Laciar también mencionó el fortalecimiento de los servicios básicos y la mejora del espacio público, aspectos que consideró centrales para la calidad de vida de los vecinos.

En ese marco, destacó las tareas vinculadas a limpieza urbana, mantenimiento ambiental y obras de puesta en valor de plazas y espacios verdes de la ciudad. “Los vecinos esperan que al salir de sus casas encuentren servicios eficientes, espacios cuidados y obras que mejoren su entorno”, sostuvo la intendenta.

Uno de los proyectos emblemáticos mencionados fue la recuperación de la plaza Aberastain, actualmente en su etapa final de obra. “Se trata de un espacio icónico que estamos poniendo en valor con fondos municipales, producto de una administración eficiente de los recursos”, explicó Laciar.

Ordenamiento del tránsito y estacionamiento

Otro de los temas abordados fue el sistema de estacionamiento controlado en la ciudad. Laciar remarcó que el objetivo de la medida es mejorar el ordenamiento del tránsito y favorecer la rotación vehicular en zonas comerciales.

“El estacionamiento medido no tiene un fin recaudatorio, sino que busca ordenar el uso del espacio público y facilitar la rotación para favorecer la actividad comercial”, explicó.

En ese sentido, indicó que la implementación de un sistema más flexible permite que los usuarios paguen únicamente por el tiempo que permanecen estacionados. “La ciudad no puede convertirse en una gran playa de estacionamiento. Necesitamos que haya rotación para que el comercio pueda funcionar con mayor dinamismo”, sostuvo.

Trabajo con el Concejo Deliberante

Durante el discurso también hubo un reconocimiento al trabajo conjunto realizado con los concejales durante el último año, destacando la búsqueda de consensos entre los distintos bloques políticos.

“Durante 2025 se pudo trabajar con diálogo y acuerdos, tanto en proyectos impulsados por el Ejecutivo como en iniciativas surgidas del propio Concejo y de los vecinos”, manifestó.

Según señaló la intendenta, el contacto permanente con las demandas ciudadanas ha sido uno de los pilares del funcionamiento institucional. “Los concejales acercan permanentemente inquietudes de los vecinos, lo que permite dar respuestas rápidas cuando se trata de servicios y planificar soluciones cuando se trata de obras o proyectos de mayor alcance”, indicó.

Contexto institucional y situación financiera

Durante su intervención, la jefa comunal también destacó el valor institucional de la democracia y la importancia del funcionamiento del cuerpo legislativo municipal.

“La apertura de sesiones representa una oportunidad para rendir cuentas ante los vecinos sobre lo realizado durante el último año y también para exponer la planificación de lo que viene”, expresó Laciar en rueda de prensa.

La intendenta remarcó además la complejidad que implica gestionar la capital provincial, teniendo en cuenta que diariamente recibe una gran cantidad de personas provenientes de otros departamentos. “Esta ciudad no solo alberga a más de 110 mil vecinos capitalinos, sino también a miles de ciudadanos que llegan todos los días para realizar trámites administrativos, comerciales, bancarios o judiciales”, señaló.

Por último, Laciar se refirió a la situación financiera del municipio y a la necesidad de administrar los recursos con cautela ante la disminución de ingresos. “Desde el inicio de la gestión el presupuesto municipal sufrió una reducción de dos puntos de coparticipación, lo que representa más de $5600 millones”, explicó.

Ante ese escenario, aseguró que el municipio mantiene una política de control permanente del gasto. “Trabajamos día a día para administrar con eficiencia, buscar mejores precios y garantizar que cada recurso se traduzca en obras y servicios para los vecinos”, concluyó.