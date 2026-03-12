Google Classroom y Gemini: las nuevas funciones de IA para estudiantes

El inicio del año escolar y universitario está marcado por la integración de nuevas funciones en Google Classroom, NotebookLM y la inteligencia artificial de Gemini, herramientas diseñadas para optimizar la organización y el estudio.

Google Classroom ha renovado su página principal para que funcione como un panel de control donde se visualizan tareas pendientes, fechas de entrega y la actividad general de las clases, permitiendo a los alumnos gestionar mejor su tiempo. Además, la plataforma ahora permite grabar y adjuntar audios, videos o la pantalla directamente en las asignaciones para diversificar la presentación de trabajos.

Publicidad

La vinculación con Gemini permite a los estudiantes redactar tareas, resumir avances y clarificar contenidos utilizando la información de sus clases. Mediante el uso de modelos avanzados como Gemini 3 Pro, es posible realizar investigaciones y generar automáticamente documentos, presentaciones e infografías con información compleja. Asimismo, para el refuerzo de conocimientos, el sistema ofrece simulacros de exámenes completos bajo demanda, los cuales no solo entregan una calificación, sino que explican las respuestas paso a paso e identifican áreas de mejora.

En el desarrollo de proyectos académicos, la herramienta Canvas facilita la redacción de ensayos, la corrección gramatical y la resolución de problemas de programación o diseño de prototipos.

Publicidad

Gemini también permite cargar apuntes, fotos de cuadernos o capítulos de libros para generar resúmenes, cuestionarios, guías de estudio y tarjetas de memoria. Finalmente, los estudiantes tienen la opción de transformar sus apuntes en resúmenes de audio tipo podcast para facilitar el aprendizaje durante otras actividades.