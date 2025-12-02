La Libertad Avanza llevó a cabo un seminario legislativo

Con la mira puesta en consolidar una agenda legislativa unificada, La Libertad Avanza realizó un extenso seminario que reunió a representantes de todo el país. La jornada, que se extendió por casi siete horas, tuvo como eje principal alinear criterios y preparar a los distintos cuerpos legislativos —nacionales, provinciales y municipales— para acompañar el proyecto político del presidente Javier Milei.

El encuentro fue convocado por Karina Milei, figura central en la estructura partidaria y una de las armadoras del espacio, quien encabezó los lineamientos generales del evento. La coordinación operativa estuvo a cargo del diputado electo Sebastián Pareja, responsable político de la fuerza en la provincia de Buenos Aires.

Legisladores y dirigentes de todo el país, bajo una misma agenda

La actividad reunió a diputados, senadores, concejales y consejeros escolares, con el objetivo de construir un marco de acción común. Desde el partido señalaron que la intención fue “ordenar criterios legislativos” entre los diferentes niveles institucionales, un paso clave para fortalecer la implementación de las reformas y proyectos que Milei buscará impulsar desde la Casa Rosada.

Durante el seminario se desarrollaron instancias de formación, talleres y mesas temáticas orientadas a capacitar a los nuevos cuadros del espacio libertario. En el caso bonaerense, los debates se concentraron en temas sensibles como la estructura presupuestaria provincial, la organización política del territorio y la implementación de la Boleta Única Papel, un mecanismo que aún no rige en Buenos Aires y que LLA impulsa como parte de su agenda de modernización electoral.

Mesas técnicas, reformas y gestión institucional

Entre los paneles más relevantes se destacó un bloque sobre Técnica Legislativa, moderado por Charlie Curestis, presidente del bloque de senadores provinciales. También tuvo lugar un panel dedicado a Educación y Consejos Escolares, coordinado por la diputada nacional electa Miriam Niveyro, que abordó la gestión institucional desde la perspectiva libertaria.

La discusión incluyó otros ejes estratégicos como la regionalización del territorio, la organización administrativa, la modernización de los sistemas de votación, la comunicación parlamentaria y la elaboración de presupuestos públicos. Parte de la jornada se orientó a la construcción de acuerdos dentro del partido y con otras fuerzas, un aspecto clave para avanzar en el Congreso en un escenario sin mayorías automáticas.

Las figuras nacionales marcaron la línea política

Las exposiciones principales estuvieron en manos de Pareja, referente partidario en Buenos Aires; Martín Menem, vicepresidente de La Libertad Avanza y figura clave en la negociación legislativa; y Karina Milei, quien cerró el seminario reafirmando la necesidad de cohesionar la estrategia interna del espacio.

Según participantes del encuentro, el mensaje final fue claro: LLA buscará consolidar una identidad legislativa homogénea, capaz de sostener y acompañar la agenda de reformas que impulsará Milei desde el Poder Ejecutivo.

La jornada dejó en evidencia que el oficialismo trabaja en su profesionalización política y se prepara para un escenario legislativo exigente, en el que la coordinación interna será determinante para avanzar con los proyectos que marcarán el inicio de la nueva gestión.