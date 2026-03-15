El entorno del piloto argentino Franco Colapinto pidió públicamente que cesen los ataques contra el francés Esteban Ocon luego del incidente que protagonizaron durante el Gran Premio de China de Fórmula 1. El mensaje fue difundido en redes sociales después de que el choque entre ambos generara una ola de críticas y agresiones contra el corredor europeo.

Desde la agencia que representa al argentino solicitaron a los fanáticos mantener el respeto y evitar amenazas o insultos. En el comunicado remarcaron que ese tipo de mensajes no ayudan a revertir lo ocurrido en la pista y solo empeoran el clima en torno a la competencia.

El incidente ocurrió durante la vuelta 33 de la carrera, cuando Colapinto salía de boxes con neumáticos nuevos y Ocon lo tocó desde atrás en una curva del circuito de Shanghái. El impacto provocó un trompo del piloto argentino y complicó su carrera.

Tras analizar la maniobra, los comisarios deportivos sancionaron al piloto francés con una penalización de 10 segundos al considerarlo responsable del contacto. El propio Ocon asumió el error y pidió disculpas al argentino después de la competencia.

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A pesar del incidente, Colapinto logró completar la carrera y terminar en el décimo puesto, resultado que le permitió sumar su primer punto de la temporada en la Fórmula 1. El episodio, sin embargo, generó una fuerte reacción en redes sociales que motivó el pedido de calma por parte de su entorno.