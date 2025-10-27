El presidente Javier Milei obtuvo su ansiado triunfo a nivel nacional en las elecciones legislativas de este domingo. La Libertad Avanza (LLA) amplió su representación en ambas cámaras del Congreso, recortó la diferencia en Buenos Aires -pese al escándalo Espert- y superó sin mayores obstáculos la malherida fuerza de los gobernadores.

Los libertarios lograron sendos triunfos en provincias clave como Mendoza, Santa Fe y Córdoba, a lo que se sumó lo que ya puede considerarse su bastión, la Ciudad de Buenos Aires.

En la provincia de Buenos Aires, superó de manera catártica la paliza de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, recortando a menos de seis puntos la diferencia con Fuerza Patria, hundiendo aún más al peronismo en su batalla fratricida.

En el búnker de la LLA, las señales de optimismo fueron tempranas. El presidente Milei llegó pasadas las 18 horas al Hotel Libertador. Poco después, su hermana y encargada de la estrategia electoral, Karina, salió acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a transmitir su optimismo a los militantes en las afueras del edificio. Las señales se repitieron a medida que llegaron los candidatos libertarios.

El mercado reaccionó casi instantáneamente: el dólar cripto, que había subido a medida que se conocían los datos de baja participación electoral, comenzó un descenso casi frenético. Observadores esperan que ese optimismo se replique en la cotización del dólar y las acciones y bonos argentinos el lunes.

Participación baja

La Cámara Nacional Electoral informó que votó casi el 68% del padrón. El dato refleja un ausentismo mayor que en las elecciones de 2021 y 2023.

El debut de la boleta única de papel tuvo una recepción positiva en todo el país. Hubo elogios por la agilidad para sufragar.

“Es un hecho histórico la implementación de la boleta única papel, de una eficiencia, rapidez y seguridad”, dijo el jefe de gabinete, Guillermo Francos, antes de dar a conocer los datos oficiales, a las 21.20, con casi el 90% de las mesas escrutadas.