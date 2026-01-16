La Liga Profesional de Fútbol (LPF) defendió su transparencia tras presentar ante la Inspección General de Justicia (IGJ) los documentos contables que le fueron requeridos, y afirmó que “se cumplió con todo” lo solicitado por el organismo estatal, según informó la entidad este viernes.

En un comunicado, la LPF (organismo presidido por Claudio Tapia y que administra el fútbol de Primera División) indicó que respondió a los requerimientos de la IGJ y explicó ante funcionarios del organismo el funcionamiento administrativo, su estructura jurídica y la metodología de registración contable.

Publicidad

La Liga sostuvo que, tras la reunión y el análisis de la documentación, la IGJ no realizó nuevas observaciones ni solicitó encuentros adicionales, lo que, según la entidad, demuestra que las inquietudes iniciales quedaron aclaradas.

En su comunicado, además, la LPF lamentó que en las últimas semanas hayan circulado versiones que ponían en duda su situación administrativa y llegaron incluso a mencionar “supuestos hechos de corrupción e irregularidades” sin fundamento. Esa difusión, señalaron, perjudicó no solo la imagen de la Liga sino también de la AFA y de los clubes de Primera.

Publicidad

El proceso se da en el contexto de un escenario más amplio de cuestionamientos públicos sobre los balances y documentación contable tanto de la Liga como de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que estaba siendo observado por la IGJ por supuestas inconsistencias en ejercicios anteriores.

Según fuentes oficiales y otros medios, la IGJ había intimado a ambas entidades para que explicaran rubros contables considerados globales y de gran volumen, con plazo hasta el 20 de enero para aportar aclaraciones. El organismo de control revisa balances correspondientes a años anteriores en busca de mayor detalle en gastos e inversiones consignados.

Publicidad

Hasta el momento no se confirmó si la IGJ avanzará con medidas adicionales, pero la presentación de la documentación y la defensa pública de la LPF buscan despejar dudas sobre su accionar administrativo y contable.