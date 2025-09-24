Huarpe Deportivo > Primera A
La Liga Sanjuanina confirmó dos fechas clave en cuatro días y el choque del puntero Unión
POR REDACCIÓN
La Liga Sanjuanina de Fútbol ha programado la fecha 12° y 13° del torneo Clausura, en un movimiento que promete mantener la intensidad del fútbol local. La primera de estas jornadas, el capítulo 12, se jugará este fin de semana. La programación establece un nuevo horario de inicio general: todos los encuentros comenzarán a partir de las 17:00.
Sábado de la Fecha 12
La actividad comenzará el sábado 27 de septiembre a las 17:00 con cuatro encuentros programados:
- Alianza recibirá a Marquesado.
- San Lorenzo enfrentará a Juventud Zondina.
- Sarmiento será local ante Aberastain.
- Minero se medirá con Trinidad.
Domingo de la Fecha 12
La acción continuará el domingo 28 de septiembre. El partido considerado el "plato fuerte" de la jornada se disputará en el Estadio San Juan del Bicentenario, donde Unión, el puntero del campeonato, se cruzará con Colón Junior a partir de las 17:30.
Ese mismo domingo, a las 17:00, se jugarán los siguientes partidos:
- Atenas jugará con Villa Obrera.
- Carpintería se enfrentará a 9 de Julio.
- Desamparados recibirá a López Peláez.
- Rivadavia irá contra Peñarol.
La Programación Completa de la Fecha 13
El torneo Clausura no dará tregua y la siguiente jornada, la Fecha 13, se disputará el miércoles 1 de octubre.
Los encuentros programados para la Fecha 13 son:
- López Peláez vs. Rivadavia (se jugará en el Bicentenario).
- Trinidad vs. Desamparados.
- Aberastain vs. Minero.
- 9 de Julio vs. Sarmiento.
- Juventud Zondina vs. Carpintería.
- Villa Obrera vs. San Lorenzo (cancha a confirmar).
- Colón Junior vs. Atenas.
- Marquesado vs. Unión.
- Arbol Verde vs Alianza.
