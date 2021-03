La Liga y la Federación Sanjuanina apoyan la gestión de "Chiqui" Tapia

La rosca política en la Asociación del Fútbol Argentino nunca va a terminar. A casi un año de la Asamblea remota que reeligió al sanjuanino Claudio Tapia al frente de la presidencia de la AFA hasta octubre de 2025, el club Nueva Chicago, de la Primera Nacional, pidió a la Inspección General de Justicia que sea declarada como "irregular e ineficaz" y que vuelva a convocar a los clubes para elegir las autoridades.

Las autoridades del fútbol sanjuanino salieron a apoyar la gestión de Tapia y, por tal motivo, DIARIO HUARPE le consultó a los presidentes de la Liga Sanjuanina de Fútbol y de la Federación Sanjuanina de Fútbol, Oscar Cuevas y Nacif Farías, respectivamente, la opinión acerca de esta problemática del mandamás sanjuanino de la AFA.

Oscar Cuevas y Chiqui Tapia en el recinto de la Liga Sanjuanina de Fútbol

Oscar Cuevas, Presidente de la Liga Sanjuanina manifestó, "Nosotros a la gestión de Tapia la vamos a seguir apoyando. En su momento se eligió la reelección de "Chiqui" por decisión de todos los clubes que están adheridos a la AFA. Nuestro apoyo es incondicional hacia "Chiqui", ya que él apoya mucho al fútbol del interior no sólo a nuestra liga, sino que a todas las ligas del país", comenzó diciendo.

Sobre los motivos de esto que está sucediendo con Tapia, Cuevas aseveró, "Creo que tiene ribetes políticos de algunos clubes que no quieren que los clubes del interior avancen más que los clubes de Buenos Aires, recuerden que los clubes del interior ahora, a través de la televisación, nos están dando un dinero para apoyar al fútbol del interior, así que parece que a alguien le está doliendo que el interior reciba este apoyo por parte de la AFA. Por parte de "Chiqui", está muy tranquilo por él y los que están a su lado saben que están haciendo bien las cosas, por eso ellos deben estar tranquilos porque nosotros desde San Juan lo estamos apoyando al igual que toda la Región Cuyo y todo el país. No a todos se puede tener contento, por eso a alguien le está molestando algo y no se puede dejar conforme a todos", cerró Cuevas.

Nacif Farías y Chiqui Tapia en la sede de la Federación Sanjuanina de Fútbol

En cuanto al presidente de la Federación Sanjuanina de Fútbol, Nacif Farías, sostuvo "Nosotros estamos consustanciados con el proyecto de Tapia y de Pablo Toviggino desde hace muchos años. Esta es una cuestión muy política y llama poderosamente la atención que Jurídica vaya a darle curso a una denuncia que hizo alguien después de un año que ellos mismos aprobaron la Asamblea, cuando "Chiqui" fue elegido por unanimidad, incluso por el club que ahora está haciendo la denuncia y Jurídica aprobó todo eso, por eso creo que es inexplicable lo que está pasando. No deberían darle curso a esa denuncia, por lo tanto, el apoyo de todas las ligas afiliadas a nuestra Federación sigue más firme que nunca", manifestó.

¿Cuáles son los argumentos de la denuncia?

Se objeta que el Comité Ejecutivo no especificó en la convocatoria a la Asamblea cómo se conectarían los representantes de los clubes para realizar el cónclave. Además, los delegados no dejaron constancia de haber recibido la convocatoria, tal como exige la resolución de la IGJ que permitió la realización de asambleas remotas en la pandemia.

También cuestiona que en el Acta de la Asamblea no se detallan los miembros ausentes, un requisito formal consagrado por el artículo 42 del reglamento general de la AFA, además de la ausencia de mención a la Comisión electoral ni cumpliento del Código Electoral de la AFA, como requiere el Artículo 28 del Estatuto.

Otro de los argumentos es que "no surge del acta de la Asamblea ninguna descripción de la modalidad bajo la cual se adoptó la decisión de pasar a votación por aclamación ni la cantidad de votos con la cual se configuró la mayoría absoluta". Por lo cual, el documento denuncia que la Asamblea "lesiona directamente los principios de transparencia y publicidad" de un evento de esta importancia.

Por último, la denuncia cuestiona el lugar en el que se realizó la Asamblea. En un primer momento, la AFA había comunicado que sería en el predio de Ezeiza, pero luego (y gracias a una autorización exprés de la propia IGJ) decidió hacerla en forma remota. En el escrito cuestiona que "no hay constancia de haberse requerido a la IGJ la autorización para la realización de la Asamblea fuera de la sede social (como debe hacerse) ni de haberse obtenido esa autorización".

Toda esta denuncia surge en medio de desencuentros entre la AFA y el Gobierno Nacional. Tapia quiso mostrarse cerca del Gobierno con una foto en la inauguración del estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero y no lo pudo conseguir. Además de otro gesto de AFA de remover al fiscal Raúl Pleé, quien presidía el tribunal ético de AFA. Pleé había enviado a juicio oral a Cristina Kirchner, actual vicepresidenta de la nación por la causa Dólar Futuro. A pesar de todos los intentos de Viamonte, la relación con la Casa Rosada sigue fría.