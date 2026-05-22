La cuenta regresiva para el Mundial 2026 no da respiro y, en el búnker de la selección de Inglaterra, la noticia del día no es el juego, sino la nómina. Thomas Tuchel, en su primera gran apuesta como seleccionador, sacudió el avispero al presentar una lista definitiva plagada de ausencias de peso y nombres que pocos tenían en el radar para la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

Las polémicas ausencias

El criterio del entrenador alemán ha generado un debate intenso en todo el país. La decisión más resonante es la marginación de Phil Foden y Cole Palmer, argumentando falta de regularidad. A ellos se suma la baja de Trent Alexander-Arnold, un pilar en la creación ofensiva desde el lateral, y la salida de Harry Maguire, el central que había sido una pieza fija en los últimos ciclos.

"Estaba seguro de que podría haber tenido un papel importante este verano para mi país después de la temporada que he tenido. Me han dejado sorprendido y destripado", expresó Maguire a través de sus redes sociales, reflejando el sentir de un vestuario que verá a varios de sus referentes desde casa.

Novedades y el retorno del goleador

Tuchel no solo quitó, también sumó apuestas arriesgadas. El lateral Djed Spence y el central joven Jarell Quansah se ganaron su lugar, mientras que Jordan Henderson vuelve a la convocatoria a sus 35 años. En ataque, la gran noticia es el retorno de Ivan Toney, quien llega con el aval de haber convertido 42 goles en la liga saudí tras cumplir su sanción por apuestas deportivas.

La columna vertebral se mantiene con Jude Bellingham, Declan Rice y Harry Kane, quienes deberán liderar a este grupo renovado hacia un objetivo que se le niega al fútbol inglés desde hace seis décadas.

Camino a la gloria

La preparación de "Los Tres Leones" incluye dos amistosos de jerarquía: el 6 de junio ante Nueva Zelanda y el 10 frente a Costa Rica, ambos en suelo estadounidense. El debut oficial en el Grupo L será el 17 de junio ante Croacia, para luego completar la fase inicial ante Ghana y Panamá.

Con un video musicalizado por el clásico "Come Together" de The Beatles, Inglaterra anunció su compromiso. El equipo busca consolidar una nueva generación que, bajo el ala de Tuchel, intentará romper el maleficio en un torneo que promete ser, desde su origen, uno de los más discutidos y apasionantes de la historia moderna de la selección inglesa.

La lista de Inglaterra para el Mundial:

Porteros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City).

Defensores: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Djed Spence (Tottenham Hotspur).

Centrocampistas: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United).

Delanteros: Harry Kane (Bayern Múnich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Eberechi Eze (Arsenal).