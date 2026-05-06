La sala Ashtanga Yoga San Juan celebrará una década con un Kirtan: concierto de mantras

La sala Ashtanga Yoga San Juan celebra una década de práctica ininterrumpida dedicada al autoconocimiento, la disciplina amorosa y la construcción de comunidad. Para conmemorar este hito, el espacio organiza un Kirtan, un concierto de mantras que se presenta como un gesto de gratitud y celebración, honrando el recorrido del espacio y de quienes lo habitan, y proponiendo expandir esa experiencia hacia otros ámbitos culturales.

El evento es una experiencia performática, sonora y corporal que invita al encuentro a través del canto colectivo. Inspirada en la tradición del kirtan, vinculada a la práctica del yoga, la propuesta combina música en vivo, respiración y presencia, abordando el canto ritual como una práctica central y entendiendo la voz como un espacio de resonancia, respiración y conciencia. La actividad busca generar un espacio artístico que promueva el encuentro en comunidad, concepto que en sánscrito se conoce como "Sangha", mientras que "Sadhana" refiere a la práctica personal de meditación, asana y pranayama, acciones que favorecen un estado estable y tranquilo.

La entrada al evento es libre y gratuita. También habrá servicio de bebidas y merchandising para quienes asistan. La música estará a cargo de Eugenia Renata, Carolina Peña y Josefina de Cara; la ilustración, de Martina Ruth; la lectura, de Celina Ugrin; y la instalación, de Lulo Milán e Ina Estevez Fager.

Un espacio que celebra la constancia

Carolina Peña, instructora de yoga, licenciada en Diseño e intérprete (bailarina), es la creadora del espacio AYSJ y sostiene la sala desde sus inicios. Comenzó a practicar Ashtanga Yoga en 2010 con Mariana Tellechea y en 2012 conoció a Matthew Vollmer, maestro certificado por Sri K. Pattabhi Jois en Mysore, India, con quien continuó formándose a través de workshops nacionales e internacionales. De él recibió enseñanzas en práctica de asanas, pranayama, recitado y estudio teórico de los Yoga Sutras. También se formó con Mercedes D'Orta, Carla Vollmer, Roxana Galand y Diana Szeinblum.

Acerca de la celebración, Carolina Peña reflexionó sobre el valor de la constancia: la tradición sostiene que la única manera de lograr objetivos, cambios o hábitos es mediante una práctica duradera, constante, ininterrumpida y con devoción. En un contexto marcado por las crisis, los cambios constantes y la inmediatez, poder sostener la sala abierta durante diez años sin interrupciones es un motivo central de celebración. La práctica, según explicó, sale de la colchoneta y ha sido una gran maestra en la vida cotidiana, demostrando que en comunidad se construye una red de contención y crecimiento.

Las clases de Ashtanga Yoga en AYSJ

La sala ofrece clases de estilo Ashtanga Yoga, en modalidad presencial o virtual, con una duración de una hora y media. Están dirigidas a personas interesadas en incorporar una práctica contemplativa, tanto si están comenzando como si ya tienen recorrido en este sistema. El encuentro, el estudio y la exploración interna son ejes centrales de las clases.

Las clases están pensadas para sostener un hábito. Se estudia la práctica desde cero, trabajando asanas, bandhas, respiración y relajación guiada. Todas las clases incluyen un momento de reducción de la actividad del sistema nervioso y en los días de Luna Nueva y Luna Llena se realizan prácticas de meditación.

En cuanto al perfil de los asistentes, Carolina Peña señaló que se encuentra con personas diversas, generalmente mayores de 18 años y hasta 60 años. Cualquier persona puede practicar, ya que el único requisito es poder respirar. En San Juan, agregó, hay una gran cantidad de personas que practican yoga, y durante la pandemia pudo constatar que existen muchos espacios pequeños y un gran interés por la actividad. Los motivos para acercarse a la práctica son variados: desde dolores físicos o ansiedad hasta la búsqueda de paz, tranquilidad, orden, flexibilidad, bienestar corporal o incluso un mejor rendimiento deportivo. Algunos también buscan poder sentarse en el suelo para jugar con sus hijos.

El método Ashtanga Yoga

El Ashtanga Yoga es un método que consiste en una secuencia de posturas realizadas en sincronía con la respiración de cada practicante. En el estilo Mysore, el profesor guía a cada alumno de manera individual, respetando su capacidad, resistencia y experiencia. Las posturas se incorporan progresivamente, una a una, a medida que la persona avanza en su práctica. De este modo, principiantes y practicantes avanzados comparten el mismo espacio, en una metodología de enseñanza fiel a la tradición con la que el yoga se transmite en la India.

Para quienes se inician

Carolina Peña expresó que le interesa transmitir una base sólida para la práctica de asanas, respiración y meditación. Hace más de 14 años que investiga este método, que le permite sostener una práctica viva que interpela y acompaña la vida cotidiana. De los Yoga Sutras y de sus maestros aprendió que, para que la práctica sea efectiva, debe realizarse de manera continua, sin interrupciones y durante un largo período de tiempo. Toda práctica, sea espiritual, física o artística, da frutos cuando se sostiene con regularidad y sinceridad. Uno de los sutras más conocidos de Patanjali (I.14) expresa: "La práctica se establece cuando se realiza ininterrumpidamente, durante mucho tiempo y con devoción." Ese es, precisamente, el espíritu que anima la celebración de los diez años de la sala Ashtanga Yoga San Juan.