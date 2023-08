La nueva estrella de UFC: Sean O´Malley y sus palabras tras ganar el cinturón

Luego de noquear a Aljamain Sterling, Sean O´Malley cumplió un gran sueño dentro de las MMA. El peleador estadounidense se consagró como el campeón de los Peso Gallo de UFC y dejó en claro que tiene todo lo necesario para ser la máxima estrella de la actualidad. Para los fanáticos, "Suga" podría tomar el legado de Conor McGregor dentro del octágono más famoso del universo.

"Golpear hacia atrás es una habilidad que no mucha gente posee y yo puedo golpear hacia atrás y sabía que me iba a presionar y sé que le gusta lanzar para disparar. Le gusta lanzar para que yo contraataque y pueda disparar por debajo. Así que sabía que iba a lanzarse con tiros. Realmente ni siquiera fue un mal golpe lo que lanzó, es solo que soy tan jodidamente preciso. Le disparé", destacó al comienzo Sean.

Luego, O´Malley sostuvo: "He estado diciendo toda la semana, soy un francotirador. Voy a cortarle la barbilla. Voy a buscarlo y ahí estábamos. Definitivamente es un golpe que visualicé toda la semana. Definitivamente se siente surrealista. Parece que estoy jugando un videojuego y acabo de recibir códigos de trucos y estoy como, 'Está bien, voy a noquear a Aljo en el segundo el sábado', es una locura. Mucha gente me decía: "Tengo la extraña sensación de que será en el segundo', y tuve esa sensación".

Sean O´Malley, el rey de UFC

"No sé si alguna vez dije eso en voz alta, pero definitivamente siento que podría haber sido el segundo. Siento que esa pelea se desarrolló como esperaba. Mi objetivo principal era no dejar que me derribara y sabía que si podía mantenerme en pie, lo noquearía. Pensé que cuanto más tiempo se mantuviera la pelea de pie, más posibilidades tenía de noquearlo. Sabía que lo frustraría, él no podría agarrarme, pensé que estaba demasiado seguro de que iba a poder entrar y simplemente agarrarme", aportó el campeón de UFC.

Para cerrar, Sean O´Malley dijo: "No sé si alguna vez se ha enfrentado a alguien tan bueno como yo o ha peleado con alguien tan bueno como yo. Realmente creo que estoy un nivel por encima de la mayoría de las personas en el departamento de golpes y sentí que él tenía mucha confianza porque nunca había experimentado, no fue su culpa, simplemente nunca había experimentado a alguien tan rápido frente a él. Es tan extraño, simplemente dejo que mi ser superior me controle y es difícil recordar ciertos momentos allí, porque siento que estoy fluyendo".