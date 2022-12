La Fundación Orquesta Escuela San Juan recibió la mención especial en el Certamen Sanjuanino Solidario 2022. La iniciativa social y cultural acerca a los jóvenes sanjuaninos la posibilidad de desarrollarse en un ámbito artístico y así ampliar su horizonte de posibilidades.

La Orquesta Escuela es una iniciativa pedagógica y musical que busca formar a niños y jóvenes de la provincia de San Juan a través de la música, pero también tiene una labor solidaria y social. Fundada en 2012, el proyecto se centra en brindar oportunidades a jóvenes en riesgo social y en contribuir a la creación de una sociedad más justa y solidaria a través del arte.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Jorge Rodrigo, presidente de la fundación, cuenta que fue un proyecto que, desde lo pedagógico, se inspiró en el Sistema de Orquestas Infantiles de Venezuela, creado por el maestro José Antonio Abreú. Es un proyecto superador e interesante porque permite que los chicos se inicien en la música de manera lúdica y tocando instrumentos desde el primer día.

La orquesta los invita a un trabajo cotidiano que los fortalece como grupo y que, a su vez, los forma musicalmente, no es lo mismo que tomar clases particulares incentivadas por los padres. Aquí es la práctica diaria la que mantiene el interés de los niños, no solo por la música, sino también porque adquieren un núcleo de pertenencia y se manejan con una mirada que no está puesta solamente en el maestro sino en los compañeros.

Actualmente, la organización cuenta con unos 500 participantes entre los 7 y 16 años que practican la música durante cuatro tardes a la semana. La mayoría de los jóvenes tocan instrumentos de cuerda en orquesta y tienen la oportunidad de presentar sus habilidades en conciertos, en escuelas y en salas de concierto para el público en general.

Desde 2014, la Fundación ha recibido donaciones de aproximadamente 250 instrumentos de cuerda, incluyendo violines, violas y violoncellos, de parte de la Embajada alemana en Buenos Aires y del pueblo alemán. Esto ha permitido que muchos niños tengan acceso a instrumentos que de otra manera no podrían comprar, y ha sido una forma de contribuir a la inclusión social y cultural de estos jóvenes.

Publicidad

Como el caso de Fabricio Rodríguez, de 21 años que, gracias al violoncello conoció la música. “Yo estaba mucho en la calle, y gracias a la Orquesta Escuela, pude empezar a tocar en orquesta. Así fue que pude llegar a ser becado en la Camerata San Juan. Si no fuera por la Orquesta Escuela, nada de esto hubiera pasado”.

La Orquesta Escuela inició en la Biblioteca Popular Sur y actualmente, la agrupación tiene siete núcleos: Caucete, Chimbas, Albardón, San Martín, Sarmiento, Rawson y dos en Capital.

Es por esto que Sanjuanino Solidario brinda una mención especial a este proyecto que sigue el espíritu del certamen: mostrar estas iniciativas que hacen del mundo un lugar mejor.