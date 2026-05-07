El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que la petrolera Chevron presentará un nuevo proyecto de inversión en la Argentina por más de US$10.000 millones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en el marco de la gira oficial que encabeza el presidente Javier Milei en Estados Unidos.

El anuncio se produjo tras una reunión en Los Ángeles con autoridades de la compañía, entre ellas la directora financiera Eimar Bonner y la responsable de Asuntos Corporativos, Laura Lane. Según el propio Caputo, la empresa “enviará en los próximos días un nuevo proyecto RIGI” que superará los 10.000 millones de dólares.

La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno nacional para atraer capitales extranjeros hacia sectores clave como energía e hidrocarburos, particularmente en desarrollos vinculados a Vaca Muerta, uno de los principales polos de producción no convencional del país.

Con este nuevo desembolso, el Ejecutivo asegura que el volumen total de inversiones presentadas dentro del RIGI ya supera los US$100.000 millones, con más de 36 proyectos en cartera, lo que posiciona al régimen como uno de los ejes centrales de la política económica para impulsar el crecimiento.

En paralelo, el Gobierno avanzó en cambios regulatorios al enviar al Congreso un proyecto para eliminar el Decreto 929/2013, conocido como “Decreto Chevron”, con el objetivo de unificar los incentivos bajo el esquema del RIGI y consolidar un marco más amplio para grandes inversiones.

El anuncio refuerza la expectativa oficial de consolidar un flujo sostenido de inversiones internacionales, en un contexto donde la administración busca fortalecer la relación con el sector privado global y acelerar el desarrollo energético del país.