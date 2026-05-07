En el inicio de la 11º edición de la Expo Internacional San Juan Minera, el Gobierno de la provincia presentó formalmente los lineamientos de la Zona Franca de Jáchal. La exposición, realizada en el marco del ciclo de conferencias Argentina Cobre Sessions, estuvo encabezada por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, y el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar.

Para el ministro Fernández, este proyecto simboliza la visión integral del gobernador Marcelo Orrego sobre la matriz productiva sanjuanina. “La Zona Franca simboliza el desarrollo minero como un motor y una palanca para habilitar el desarrollo integral de la diversidad productiva que viene en crecimiento en la provincia”, expresó el funcionario.

Una herramienta para toda la economía

Fernández hizo hincapié en que la infraestructura necesaria para la minería debe derramar beneficios en todos los sectores: “Cuando se abre una ruta, cuando hacemos una red eléctrica y cuando habilitamos pasos internacionales, sirven para la minería, pero sirven también para nuestra agroindustria, para el turismo y para la industria manufacturera”.

Por su parte, Alfredo Aciar brindó detalles técnicos sobre el predio de 110 hectáreas, cuya ubicación es clave por su acceso directo al corredor bioceánico. El funcionario definió al polo como una herramienta con "instrumentos del siglo XXI" para mejorar la competitividad sanjuanina.

Los pilares del proyecto

El secretario destacó cuatro componentes fundamentales que funcionarán de manera integrada en el predio jachallero:

Zona primaria aduanera: Para aportar simplificación operativa y mayor eficiencia.

Zona franca: Brindará condiciones impositivas para mejorar la competitividad exportadora.

Depósito fiscal: Permitirá mayor flexibilidad y agilidad en las operaciones logísticas.

Parque solar: Garantizará autonomía energética mediante fuentes sustentables.

Con esta presentación, San Juan reafirma su intención de transformar a Jáchal en un nodo logístico de referencia internacional, facilitando no solo las operaciones de los grandes proyectos de cobre y oro, sino también la salida al mundo de la producción agroindustrial de toda la región.