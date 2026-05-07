El grave problema de salud familiar por el que Yipio abandonó Gran Hermano

Una noche cargada de angustia se vivió en Gran Hermano Generación Dorada cuando una noticia inesperada cambió el rumbo del juego. Santiago del Moro ya había anticipado que llegaría un comunicado muy triste para una de las jugadoras.

Aunque se especuló que el mensaje era para Cinzia por su reciente accidente o para Daniela por su salud, el destino marcó finalmente a Yipio. La uruguaya entró al confesionario sin imaginar que recibiría el llamado que terminaría con su sueño televisivo.

Gran Hermano fue el encargado de transmitirle el mensaje de su marido. La voz de la casa le explicó que "Nos habló tu pareja y nos comunicó que tu mamá está pasando por un problemita de salud, que vos sabías. Él me pide que te diga que quiere que salgas para atender estos problemas". Ante la situación crítica en Uruguay, la participante no dudó en priorizar a sus seres queridos frente a su permanencia en el programa.

Entre lágrimas y en estado de shock, la jugadora justificó su decisión de dejar la competencia de inmediato. La participante señaló que "No tengo otra opción porque mi mamá está sola porque está mi pareja con ella y mi hija, que es menor de edad".

A pesar de que estar en el reality era su máximo deseo, la realidad familiar se impuso ante las cámaras. Conmovida pero firme, se despidió de la casa diciendo "Con todo el dolor del mundo, pero sí, me voy".

La salida de Yipio generó un fuerte impacto en sus compañeros de convivencia. Daniela de Lucía, Titi, Manuel, Juanicar y Pincoya fueron los cinco más afectados por la noticia. Sus aliados estallaron en llanto cuando ella cruzó la puerta dorada para reencontrarse con su familia.

Con esta partida, ya son cuatro los integrantes de su grupo que abandonan la casa. Se suma a Andrea del Boca, quien salió por salud, y a Mavinga junto a La Maciel, que se retiraron por decisión propia.