Verde y estilo inglés: la casa de Robertito Funes Ugarte donde vive con sus 10 perros

Roberto Funes Ugarte se encuentra transformando su refugio personal en una obra de arte habitable. El conductor abrió las puertas de su imponente propiedad de estilo inglés que está adaptando para convivir con sus 10 perros.

A través de Instagram donde lo siguen más de 500000 personas el periodista compartió cada avance de la restauración y adelantó sus intenciones al asegurar que "Haré un reality" para mostrar el paso a paso de la puesta en valor.

La construcción sigue la línea del Tudor Revival un estilo que fue muy popular a fines del siglo 19. Entre andamios y materiales de obra el comunicador se mostró entusiasmado mientras señalaba que "Llegaron mis ladrillos estilo inglés que voy a poner en los muros de la casa" buscando respetar la esencia histórica de la fachada. La casona destaca por sus techos a dos aguas con gran inclinación y un entramado de madera oscura llamado half timbering que le da un aspecto pintoresco y calidez a los ambientes.

El periodista definió este proyecto de reacondicionamiento como un "desafío" y también como "una odisea" personal por la complejidad de la obra. El terreno posee un sendero de piedra que lleva a la puerta principal y una pileta ovalada rodeada de balaustradas antiguas.

Cada espacio fue pensado para la seguridad de sus mascotas incluyendo una cama vintage al aire libre para dormir la siesta juntos. Incluso la cocina inspirada en el año 1900 fue remodelada con bebederos y comederos integrados para que el amor por los animales conviva con el diseño.