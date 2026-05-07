Pese a las fuertes ráfagas de viento Zonda que azotaron la provincia, la pelota no se detuvo en el Aldo Cantoni. Este miércoles 6 de mayo se cumplió con éxito la tercera jornada del 3° Panamericano de Futsal de Sordos 2026, evento que por primera vez tiene a San Juan como epicentro internacional. Con entrada libre y gratuita, el público acompañó los duelos claves en el estadio cubierto Aldo Cantoni.

Brasil gritó campeón en la rama femenina

La actividad comenzó con un momento de gran emoción: la ceremonia de premiación para las mujeres. Brasil ratificó su poderío y se consagró campeón del certamen tras finalizar en el primer puesto con seis puntos. Por su parte, la Selección Argentina cumplió una destacada actuación quedándose con el segundo lugar (3 unidades), mientras que Chile completó el podio en la tercera ubicación.

Empate con sabor a poco para los varones

En la rama masculina, la jornada fue intensa. A primera hora, Brasil derrotó a Perú por 6-4 en un partido de ida y vuelta. El plato fuerte llegó a las 20:00, cuando Argentina y Colombia repartieron puntos tras igualar 1-1.

Con este resultado, la tabla de posiciones quedó al rojo vivo:

Brasil: 6 puntos

Colombia: 4 puntos

Argentina: 4 puntos

Perú: 3 puntos

Uruguay: 0 puntos

La agenda para este jueves

El torneo continuará este jueves, jueves 7 de mayo, con dos encuentros que prometen emociones fuertes y definirán el rumbo de los clasificados.

14:00 horas: Colombia vs. Brasil

16:00 horas: Argentina vs. Uruguay (Clásico rioplatense)

Fecha libre: Perú.

Desde la organización invitan a los sanjuaninos a acercarse al estadio para alentar a la "Albiceleste" en un duelo histórico ante la "Celeste", recordando que el acceso es gratuito para toda la familia.