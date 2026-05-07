La Prefectura Naval Argentina autorizó el ingreso de 140 buques pesqueros extranjeros a la Zona Económica Exclusiva (ZEE), pero con una condición estricta: no podrán realizar tareas de pesca mientras permanezcan en aguas argentinas. La decisión se tomó en el marco de un fuerte temporal que obligó a las embarcaciones a buscar resguardo.

Según se informó, el ingreso fue excepcional y responde a una situación climática adversa que afectó al Atlántico sur, por lo que los barcos fueron habilitados únicamente a permanecer en la zona para garantizar la seguridad de las tripulaciones, sin posibilidad de explotar recursos pesqueros.

Desde el organismo remarcaron que todas las embarcaciones están siendo monitoreadas de manera permanente para evitar cualquier tipo de pesca ilegal dentro del área bajo jurisdicción nacional. La medida busca equilibrar la asistencia ante la emergencia con la protección de los recursos marítimos argentinos.

La Zona Económica Exclusiva argentina se extiende hasta las 200 millas marinas y es un espacio donde el país ejerce control sobre la explotación de los recursos naturales, especialmente pesqueros, lo que la convierte en un área estratégica y altamente vigilada.

En este contexto, las autoridades aclararon que la permanencia de los buques será temporal y sujeta a las condiciones climáticas, mientras continúan los controles para garantizar que no se vulneren las normativas vigentes ni se produzcan actividades ilegales en el mar argentino.