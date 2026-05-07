El mundo de la televisión argentina se vio sacudido tras la confirmación de Ángel de Brito, quien anunció que el canal América TV decidió levantar el programa “A la Tarde” luego de varios años en pantalla. La decisión responde principalmente a la fuerte caída en los niveles de audiencia que el ciclo venía registrando en los últimos meses.

El programa, conducido por Karina Mazzocco, no continuará durante 2026, en un contexto donde los cambios de formato no lograron revertir el bajo rendimiento. En su intento por recuperar público, el ciclo había modificado su estructura para incorporar historias de vida, pero la propuesta no fue bien recibida por la audiencia.

Tras ese giro, la producción decidió volver al formato original, aunque el rating no mostró mejoras significativas. Según trascendió, la emisión del martes apenas alcanzó un promedio de 0,8 puntos, reflejando el difícil momento que atravesaba el programa dentro de la grilla del canal.

“El programa de Karina Mazzocco termina, aunque todos seguirán ligados a la empresa”, expresó De Brito a través de sus redes sociales, confirmando además que la salida no implicará necesariamente la desvinculación total del equipo.

En paralelo, el canal ya definió el reemplazo del ciclo. Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli serán los encargados de encabezar la nueva propuesta, en una apuesta por renovar la programación y recuperar audiencia en esa franja horaria.

De esta manera, América TV busca reconfigurar su grilla en un contexto competitivo, apostando a nuevas figuras y formatos para revertir los números de rating y sostener su posicionamiento en la televisión abierta.