Por el viento Zonda, se le cayó el techo a una mujer y sufrió graves heridas

La noche del miércoles se transformó en una pesadilla para una familia de Albardón debido a la violencia del viento Zonda que azotó la provincia de San Juan. Mientras las ráfagas extremas golpeaban la zona, una mujer identificada como Zunino realizaba tareas domésticas en su vivienda situada cerca de las calles Arévalo y La Laja.

En ese contexto de calor intenso y condiciones climáticas críticas, la fatalidad se hizo presente cuando una estructura de chapa no resistió la fuerza del aire y se desplomó sobre ella.

La víctima se encontraba subida a una escalera cuando el material de lata cedió de forma repentina, lo que provocó que fuera aplastada y cayera al vacío bajo la influencia del fuerte temporal.

El impacto le causó heridas de mucha gravedad, incluyendo traumatismos múltiples, cortes de consideración y una fractura expuesta. Ante la emergencia, los vecinos de la zona reaccionaron con rapidez para brindarle los primeros auxilios y colaborar activamente en su asistencia.

Debido al delicado estado de salud de la paciente, fue trasladada en primer término al Hospital Giordano, pero la complejidad de sus lesiones motivó una derivación de urgencia hacia el sector de emergencias del Hospital Rawson. Los profesionales médicos mantienen a la mujer bajo observación constante mientras las autoridades investigan las circunstancias exactas de este accidente ocurrido durante la jornada del siete de mayo.