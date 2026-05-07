La Comisión de la Feria Internacional de Artesanías comunicó oficialmente que hoy, jueves 7 de mayo, el evento no podrá abrir sus puertas al público. Esta medida se tomó debido a que los equipos de trabajo se encuentran realizando intensas tareas de reacondicionamiento en el predio para garantizar un normal funcionamiento tras las inclemencias climáticas registradas durante la jornada de ayer.

Un jueves dedicado a la puesta a punto

Aunque inicialmente se esperaba retomar la actividad esta tarde, la magnitud de los daños y el desorden provocado por el clima obligaron a postergar la apertura. Desde la organización explicaron que el objetivo primordial es asegurar la estabilidad de las estructuras y la limpieza general del espacio para recibir a los visitantes en un entorno seguro.

Los trabajos de mantenimiento son fundamentales para que el Costanera Predio Ferial, ubicado en el departamento de Chimbas, recupere su operatividad plena. Según informaron a través de un mensaje oficial, las labores actuales buscan reparar cualquier inconveniente surgido por las ráfagas y dejar todo listo para el reinicio de las actividades programado para el viernes.

El impacto del viento Zonda en San Juan

La suspensión original de la feria ocurrió el miércoles, cuando una alerta naranja por viento Zonda afectó a gran parte del territorio provincial. El fenómeno meteorológico incluyó ráfagas que superaron los 60 kilómetros por hora, provocando una baja visibilidad, aumento de la temperatura y extrema sequedad en el ambiente.

Este evento climático, que luego dio paso al ingreso de viento Sur, generó diversos inconvenientes en la zona del Gran San Juan, incluyendo caídas de árboles y cortes en el suministro eléctrico en algunas estaciones transformadoras. Ante este escenario, la prioridad de la organización ha sido, en todo momento, preservar la seguridad de los artesanos, los trabajadores y el público asistente.

Expectativas para el fin de semana

La Feria Internacional de Artesanías, que celebra su edición número XXXI, es considerada uno de los eventos culturales y económicos más importantes de la provincia. Reúne a expositores de diferentes puntos del país y del exterior, funcionando como un polo de atracción turística y de consumo local que impacta positivamente en la comunidad.

A pesar de este cierre temporal por mantenimiento, se espera que el evento retome su brillo habitual a partir de mañana. "Los esperamos el viernes", expresaron desde la Comisión, invitando a los sanjuaninos a participar de las jornadas restantes de esta edición. El horario habitual de funcionamiento, una vez superada esta etapa de reparaciones, es de 16 a 22 horas