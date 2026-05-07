El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para este jueves 7 de mayo que alcanza a al menos ocho provincias del país, donde se prevén fenómenos meteorológicos de fuerte intensidad que podrían generar complicaciones. La advertencia incluye lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora, caída de granizo y frecuente actividad eléctrica.

Zonas bajo alerta por tormentas (Captura SMN).

Según el parte oficial, las tormentas podrían ser localmente severas y provocar abundante caída de agua en poco tiempo, con acumulados estimados entre 60 y 90 milímetros, valores que incluso podrían ser superados de manera puntual en algunas zonas. Este tipo de eventos implica riesgo de anegamientos, caída de árboles y dificultades en la circulación.

El alerta naranja implica fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y extremar precauciones, especialmente en horarios de mayor intensidad de las tormentas.

Además del nivel naranja, otras regiones del país se encuentran bajo alerta amarilla, lo que amplía el área afectada por condiciones inestables. En esos sectores también se esperan lluvias y tormentas, aunque con menor grado de intensidad, aunque igualmente con posibilidad de ráfagas, granizo y acumulados significativos.

El fenómeno forma parte de un escenario de inestabilidad generalizada que atraviesa gran parte del territorio nacional, con un sistema de tormentas que avanza y se desplaza entre distintas regiones, manteniendo condiciones adversas durante buena parte de la jornada.