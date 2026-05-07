Con la llegada del invierno, crece la búsqueda de alternativas para mantener el hogar cálido sin aumentar el consumo energético. En ese contexto, las plantas de interior aparecen como una opción natural que, aunque no elevan la temperatura de forma directa, sí contribuyen a generar ambientes más confortables y menos secos.

Según especialistas, estas especies ayudan a regular la humedad del ambiente, especialmente en espacios donde la calefacción reseca el aire, y aportan una sensación visual de calidez que contrarresta la frialdad típica de la temporada.

Entre las más recomendadas se encuentra la sansevieria, ideal para lugares con poca ventilación y de bajo mantenimiento; el potus, una planta versátil que crece con facilidad en distintos espacios; y el ficus elastica, cuyas hojas grandes y brillantes generan una presencia más cálida dentro del hogar.

También se destacan el helecho de Boston, que aporta volumen y se adapta mejor a ambientes húmedos, y la cinta, una opción funcional para estanterías o macetas colgantes que suma textura y dinamismo a la decoración.

El efecto de estas plantas no es térmico en sí mismo, sino ambiental: sus hojas, colores y capacidad de mantener niveles adecuados de humedad transforman la percepción del espacio, haciéndolo más agradable durante los meses fríos.

Para potenciar sus beneficios, se recomienda ubicarlas cerca de fuentes de luz natural, evitando corrientes de aire frío y el contacto directo con estufas o radiadores. Además, durante el invierno requieren menos riego y cuidados básicos como la limpieza de hojas y evitar cambios bruscos de temperatura.

De esta manera, integrar plantas en la casa no solo mejora la estética, sino que se convierte en una estrategia simple y accesible para lograr mayor confort en invierno, en línea con prácticas de eficiencia y aprovechamiento natural del ambiente.