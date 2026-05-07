A poco tiempo de separarse, Luli Fernández presentó a su nuevo novio

Siete meses después de aquel anuncio que sacudió al mundo del espectáculo sobre el final de su matrimonio con Cristian Cúneo Libarona, con quien compartió 10 años y tuvo a su hijo Indalecio, Luli Fernández parece haber encontrado nuevamente la ilusión.

La noticia fue revelada recientemente por Pepe Ochoa durante una transmisión del programa Bondi Live, confirmando que la modelo ya no está sola porque "Están muy felices juntos" según aseguraron en el ciclo.

El periodista detalló que el vínculo ya se encuentra totalmente consolidado frente a sus allegados porque "Él la presentó en sociedad como su pareja, su novia" y los pormenores sobre este romance no tardaron en aparecer. El hombre que conquistó a la conductora se llama Miki y ya generó una excelente impresión en el círculo íntimo de la artista. Sobre su apariencia y personalidad, Ochoa destacó que "De él me hablaron muy bien, es un hombre pintón, muy lindo" reafirmando el buen momento que atraviesan los protagonistas.

La relación avanza con pasos firmes mientras ambos disfrutan de este presente. "Me cuentan que están muy felices juntos, ella está muy bien con él" fue la frase que resumió el estado sentimental actual de la modelo.

Un dato que llamó poderosamente la atención es que, a pesar de tener 40 y pico de años, esta sería la primera vez que el hombre formaliza un vínculo de esta manera. Según lo relatado en el ciclo de streaming, "Me dijeron que él nunca estuvo de novio, Luli sería su primera pareja, tiene 40 y pico de años" marcando un hito en la vida del caballero.

Este nuevo capítulo llega luego de que ella misma explicara los motivos del distanciamiento de su anterior marido admitiendo que "Hay algo que se perdió o se apagó" tiempo atrás. Sin embargo, el panorama hoy es de mucha alegría y ya no se ocultan de las cámaras ni de sus amigos. La presentación oficial ante los conocidos del nuevo novio ocurrió hace poco tiempo cuando "Los vieron juntos en un casamiento de un conocido de él", dejando claro que la apuesta por el amor es total.