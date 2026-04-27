Una histórica planta de electrodomésticos en Rosario dejará de producir heladeras a partir de mayo y avanzará con una reducción de personal, en una decisión que refleja la crisis que atraviesa el sector en Argentina. Se trata de la firma Frimetal, encargada de ensamblar productos de la marca Electrolux en el país.

La medida forma parte de un proceso de achique operativo que la empresa ya había iniciado a comienzos de año, en un contexto marcado por la caída del consumo interno y el fuerte incremento de productos importados que afectan a la industria nacional.

El cese de la producción de heladeras se suma a una reducción progresiva de actividades dentro de la planta, que en los últimos años ya había recortado significativamente su estructura. Según reportes previos del sector, la compañía había disminuido su plantilla en dos tercios y aplicado suspensiones para ajustar la producción a la demanda.

El escenario responde a una problemática más amplia que afecta a toda la industria de electrodomésticos en el país. La baja en las ventas, el exceso de stock y la competencia con productos importados generaron un fuerte deterioro en la actividad, obligando a varias empresas a reestructurar sus operaciones o reducir personal.

En este contexto, la decisión de Frimetal profundiza la preocupación por el empleo industrial en la región de Rosario, uno de los polos productivos más importantes del país en el rubro de línea blanca, y expone las dificultades que enfrenta el sector para sostener la producción local frente a los cambios en el mercado.