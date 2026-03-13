La organización de la Finalissima entre Argentina y España quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que medios españoles acusaran al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, de intentar boicotear la realización del partido que enfrentará a los campeones de América y de Europa.

La controversia surgió después de que el encuentro, originalmente previsto para disputarse en Qatar el 27 de marzo de 2026, quedara sin sede confirmada a raíz de la situación de seguridad en Medio Oriente. Desde entonces, distintas federaciones y organismos del fútbol internacional buscan una alternativa para organizar el evento.

En ese contexto, dirigentes del fútbol europeo propusieron trasladar el partido al estadio Santiago Bernabéu de Madrid, una idea que tuvo buena recepción en España y en la UEFA. Sin embargo, desde la AFA no acompañaron esa posibilidad y plantearon otras alternativas.

El propio Tapia expresó públicamente su postura y aseguró que preferiría que el partido se dispute en el estadio Monumental de Buenos Aires, lo que generó fricciones con los dirigentes españoles y alimentó las críticas de parte de la prensa de ese país.

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Algunos medios europeos interpretaron esta postura como una estrategia para dilatar o incluso frustrar el partido, argumentando que Argentina no muestra interés en disputar el encuentro en territorio europeo.

La Finalissima es el partido que enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa, y en esta edición medirá a la selección argentina, vigente campeona sudamericana, con España, campeona de Europa. Mientras continúan las negociaciones entre UEFA, Conmebol y ambas federaciones, la sede del encuentro todavía no fue confirmada.

La incertidumbre sobre el escenario y la organización del partido mantiene abierta la polémica en la previa del Mundial 2026, con dirigentes y federaciones buscando un acuerdo para que el duelo finalmente se dispute.