El crecimiento de Rawson en los últimos años derivó en un desafío urgente: el desorden vehicular. Ante este escenario, el municipio que conduce el intendente Carlos Munisaga pondrá en marcha desde abril la primera etapa de un ambicioso Plan de Estacionamiento Ordenado que, a diferencia de otros departamentos, no será tarifado.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el secretario de Gobierno, Sebastián Chirino, brindó detalles sobre esta meta de gestión. "Lo que admitimos en nuestro diagnóstico es que el crecimiento ha sido desordenado. Para que una ciudad sea eficiente en transitabilidad y atractiva para inversores, tiene que ofrecer orden", explicó el funcionario.

Primera etapa: señalización y preventores

El plan comenzará a ejecutarse en el mes de abril dentro de un cuadrante específico comprendido por calle Mendoza, Pasaje Patria, Torino y Quiroga. En esta fase inicial, el foco no estará puesto en la recaudación, sino en la educación vial y el control físico del espacio.

"Buscamos que esté señalizado tanto de forma vertical como horizontal. Habrá un equipo renovado de preventores municipales que transmitirán orden. Señores, acá no se puede estacionar, acá no se puede poner en doble fila", remarcó Chirino, haciendo especial hincapié en las zonas escolares donde se generan los mayores focos de caos durante los horarios de ingreso y egreso.

Tecnología al servicio del vecino

Si bien el sistema no contempla el cobro por hora, el municipio trabaja en el desarrollo de una aplicación móvil que se espera esté operativa para mitad de año. A diferencia de las apps de estacionamiento medido tradicionales, esta herramienta servirá para optimizar el flujo de tránsito.

"La app lo que va a ofrecer es la disponibilidad de box. Un vecino que viene a comprar a nuestro centro comercial podrá ver rápidamente, por ejemplo, si en calle Santa Rosa se libera un espacio, evitando que circule innecesariamente y genere más condensación en el tránsito", detalló el secretario.

Prioridad para frentistas y comerciantes

Desde la Secretaría de Gobierno insistieron en que el objetivo es generar condiciones de convivencia. Por ello, el sistema contempla una prioridad para frentistas, propietarios y trabajadores del centro comercial de Rawson. "La idea es que no se cobre. Aspiramos a generar las condiciones y, sobre mitad de año, comenzar con los ensayos de la aplicación", concluyó Chirino.