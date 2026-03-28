El proceso para incorporar el aceite de cannabis a la obra social Provincia comenzó a tomar forma en San Juan y podría convertirse en un cambio significativo en el acceso a tratamientos medicinales. Así lo confirmó Gonzalo Campos, presidente de Canme, quien detalló los avances que se vienen desarrollando en las últimas semanas.

De acuerdo a Campos, semanas atrás desde la institución presentaron un expediente que busca incluir el producto dentro del vademécum de medicamentos con cobertura de la obra social. La iniciativa fue abordada junto al interventor, Rodolfo Fasoli. Este paso es clave, ya que permitiría que los afiliados accedan al aceite de cannabis bajo prescripción médica y dentro del sistema de salud formal.

La eventual incorporación del aceite de cannabis impactaría sobre una población amplia. La Obra Social Provincia cuenta con más de 140.000 afiliados, lo que representa el principal sistema de cobertura médica en San Juan. En ese contexto, la inclusión del producto no solo ampliaría el acceso, sino que también podría generar una demanda sostenida dentro del sistema sanitario.

Campos remarcó que este avance no se limita únicamente a quienes cuentan con obra social. En paralelo, se iniciaron gestiones para que el aceite de cannabis también esté disponible en hospitales públicos. “Queremos llevar tranquilidad a quienes no tienen obra social, porque los hospitales públicos ya están trabajando y los médicos también”, explicó.

En esa línea, detalló que se presentó otro expediente para que los centros de salud puedan adquirir el producto a través de sus farmacias. Entre las instituciones alcanzadas mencionó al Hospital Marcial Quiroga y al Hospital Rawson, que ya comenzaron a solicitar unidades.

La incorporación del cannabis medicinal dentro del sistema sanitario requiere, además, del acompañamiento profesional. Según Campos, distintos especialistas participan en este proceso, entre ellos médicos vinculados a la psiquiatría, el tratamiento del dolor crónico, la neurología y la pediatría. Estas áreas concentran gran parte de las patologías en las que el aceite de cannabis puede ser indicado, lo que permitiría ampliar su uso bajo criterios médicos.

En este contexto, la posible incorporación del aceite de cannabis a la obra social Provincia y a hospitales públicos se inscribe dentro de un proceso más amplio de integración de terapias basadas en cannabis medicinal. La medida, de concretarse, consolidaría un nuevo esquema de acceso regulado, con control médico y respaldo institucional, tanto para afiliados como para pacientes del sistema público.

Primera cosecha de cáñamo

Otro punto clave para el desarrollo del sector es la producción. El titular de Canme confirmó que recientemente se concretó la primera cosecha de cáñamo, lo que marca un avance en la disponibilidad local del producto. Este paso es fundamental para garantizar el abastecimiento, reducir costos y sostener la implementación dentro del sistema de salud.