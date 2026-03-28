Un adolescente de 14 años fue demorado en el departamento Rivadavia luego de ser sorprendido por efectivos policiales mientras trasladaba un canasto metálico que había sido sustraído. El procedimiento fue llevado adelante por personal del móvil Halcón H-73, a partir de un requerimiento radial emitido por Trueno Halcón.

El hecho se registró en inmediaciones de Villa Chacabuco, donde los uniformados acudieron tras recibir información sobre un sujeto que se encontraba trasladando un basurero presuntamente robado. Al arribar al lugar, los efectivos observaron a un masculino que circulaba a pie por el interior de un descampado, llevando un canasto metálico sobre sus hombros.

Según fuentes policiales, al advertir la presencia del móvil, el sospechoso intentó darse a la fuga. Sin embargo, tras una breve persecución, fue interceptado en el ingreso al barrio Marquesado I, donde finalmente lograron reducirlo.

Al ser entrevistado en el lugar, el joven manifestó llamarse Enzo Alanis, de 14 años, con domicilio en Villa Chacabuco, lote 40. Posteriormente, se dio intervención al Juzgado de Menores de turno, a cargo de la jueza Carina Elizondo, quien dispuso el inicio de actuaciones investigativas.

En el mismo sentido, la magistrada ordenó que el menor fuera entregado a un progenitor, en tanto que el canasto metálico fuera secuestrado como parte de la causa. El elemento fue trasladado a sede de Comisaría 30°, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes bajo sumario 07/26.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el procedimiento se enmarcó en tareas de prevención y control que se desarrollan en la zona, y que el secuestro del objeto permitirá avanzar en la determinación de su procedencia y eventual restitución al propietario.