Recuperaron un celular robado y detuvieron a un joven que intentó ocultarse

Un joven de 21 años fue aprehendido en el departamento Pocito luego de que personal policial le secuestrara un teléfono celular que había sido denunciado como sustraído a un menor de edad. El procedimiento se realizó en jurisdicción de la Comisaría 6º y quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:30 de este jueves en la zona de calle Independencia y Pasaje Argentino, cuando efectivos del móvil H-92, a cargo del subinspector Sebastián Muñoz y la cabo Carla Hermosilla, realizaban recorridas de prevención. Fueron entrevistados por un grupo de menores que manifestó que minutos antes un sujeto identificado como Luis Daniel Molina les había sustraído un teléfono celular Motorola G30 de color azul con morado, con funda transparente.

Tras recibir la información, los uniformados iniciaron recorridas por el interior del barrio Independencia, donde el sospechoso sería conocido en el ambiente delictivo. Fue entonces que, al circular por calle Independencia, observaron a un masculino cuyas características coincidían con las aportadas por los denunciantes. Según indicaron fuentes policiales, el sujeto intentó ocultar su rostro al advertir la presencia del móvil.

Ante esta situación, el personal procedió a entrevistarlo. Durante el procedimiento, el joven evidenció un marcado estado de nerviosismo, por lo que se realizó un palpado de urgencia. Como resultado, encontraron entre sus pertenencias un teléfono celular que no pudo justificar como propio y que coincidió con el denunciado por los menores.

Inmediatamente, los efectivos procedieron a la aprehensión de Molina y al secuestro del aparato. Posteriormente, fue entrevistado nuevamente el damnificado, un adolescente de 14 años, en compañía de su madre. El menor relató que había asistido a una clase de educación física en la escuela y que, al dirigirse a un comercio de la zona, fue abordado por un sujeto que le sustrajo el teléfono.

De acuerdo a su testimonio, tras el hecho se inició una persecución que se extendió hasta una vivienda del barrio, donde golpearon la puerta. En ese lugar, una mujer manifestó que su hijo no se encontraba en el domicilio. Por temor a posibles represalias, el grupo se retiró, aunque una vecina les indicó que el autor del hecho sería Molina.

Las actuaciones fueron consultadas con el sistema acusatorio, desde donde se dispuso que la causa no se encuadrara en Flagrancia, debido a la ausencia de testigos directos del momento del robo y a que la aprehensión no se concretó durante la persecución inmediata. En consecuencia, el caso fue remitido a la UFI Delitos contra la Propiedad bajo la calificación de encubrimiento.

El teléfono celular quedó secuestrado y será restituido a su propietario en el marco de la investigación en curso.