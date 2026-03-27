El polémico jefe de Gabinete había dicho que los derechos de transmisión no iban a pagarse con dinero de impuestos, pero de nuevo, los discursos chocan y se esfuman con la realidad. El gobierno nacional desembolsará 4 millones de dólares para poder transmitir por la TV Pública y Radio Nacional algunos partidos del Mundial de Fútbol 2026.

Lejos de la afirmación del Jefe de gabinete Manuel Adorni, que había subrayado pomposamente que “el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos”, el acuerdo comercial estipula el pago millonario en forma directa a Torneos S. A. -poseedor de los derechos- por la transmisión de los cotejos de la selección nacional.

El acuerdo no es beneficioso para la TV Pública, en tanto que la pantalla estatal no podrá comercializar ni un segundo de publicidad mientras dure la transmisión de los partidos del seleccionado argentino. Ni siquiera podrá hacerlo en el entretiempo, ya que la pantalla replicará en espejo y sin interferencias la transmisión de DirecTV.

De la serie de partidos, serán solo 8 para el seleccionado nacional en caso de acceder a la final del Mundial y otros dos aún restan por definirse. En el caso de que la Argentina quede afuera del torneo en instancias previas, esos partidos serán reemplazados por otros. El convenio entre Radio y Televisión Argentina y Torneos S. A. fue llevado adelante por la cartera que dirige Adorni, el cuestionado jefe de gabinete de ministros y ex Secretario de Comunicación y Medios de la Nación, de la que dependen los medios públicos.

Fuentes del gobierno señalan que Aimé “Meme” Vázquez, la vicejefa de gabinete nombrada por Adorni ni bien asumió, tuvo una activa participación en las negociaciones.

DirecTV, es la única empresa poseedora de los 104 partidos de la competencia para el territorio argentino. ¿Qué significa eso? El contrato indica que la TV Pública copiará la transmisión de DirecTV desde 5 minutos antes del comienzo de cada partido hasta 5 minutos después de haberse terminado, convirtiéndose en una simple repetidora de la señal que produzca el operador satelital. No podrá generar imágenes y equipos periodísticos o de producción propia.

Este acuerdo rompe con toda una tradición del canal público en hacer las transmisiones deportivas del Mundial de la FIFA y que contaba con sus equipos de relatores, comentaristas y periodistas en campo de juego.

Trabajadores y profesionales del canal cuestionan esta retirada y ventaja que le da a canales extranjeros para la venta publicitaria, sobre todo favorecido por la tarifa que pagan los anunciantes que por lo general son más caras respecto a cualquier instancia deportiva de esta magnitud. Todas las marcas buscan estar presentes durante la transmisión de los partidos y en los momentos inmediatamente previos y posteriores a los mismos, ya que es la instancia de mayor audiencia. Los partidos de la selección argentina en los Mundiales son los eventos de mayor rating de la televisión local.

Concretamente, la gestión de Adorni prestará la pantalla estatal para que DirecTV pueda vender más publicidad y en mejores condiciones. La operadora satelital tendrá exclusividad para comercializar con los anunciantes espacios publicitarios durante los partidos que juegue la selección argentina no solo ofreciendo su señal de origen, sino también brindando como complemento la enorme ventana de difusión que es la TV Pública.



