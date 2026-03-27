Milei por el fallo de YPF: "Expropiar está mal porque robar está mal”

Este viernes, el presidente Javier Milei habló ante los argentinos en cadena nacional para anunciar un fallo histórico a favor de Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. Según explicó, el resultado anuló la condena que podía haber implicado un pago de 18 mil millones de dólares, equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas.

El mandatario remarcó que el fallo “era virtualmente imposible” y buscó aclarar que la sentencia no valida los argumentos de quienes defendieron la expropiación en 2012: Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

“Hay quienes quieren leer esta noticia como un logro de quienes expropiaron las empresas en primer lugar. Lo voy a decir con nombre y apellido: hablo de Cristina Kirchner y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad. Esos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo, nos podría haber dejado sin YPF y con un país fundido”, afirmó Milei.

El presidente explicó que un fallo adverso hubiera sido un obstáculo enorme para la recuperación económica, afectando riesgo país, tasas de interés y crecimiento económico. Además, sostuvo que la expropiación sin seguridad jurídica provocó 12 años de menor inversión, más pobreza y menos empleo.

“El populismo puede aparentar beneficios a corto plazo, pero trae consecuencias a mediano y largo plazo. La única forma de garantizar inversiones estratégicas sostenidas es con seguridad jurídica. Esto es el verdadero patriotismo, no el nacionalismo barato”, señaló.

Milei recordó que el juicio comenzó durante la presidencia de Cristina Kirchner, se perdió en primera instancia con Alberto Fernández y ahora logró una sentencia histórica durante su administración: “Ellos apostaron con nuestro futuro. Nosotros no apostamos, simplemente ganamos”, afirmó.

Al final de su discurso, anunció que el gobierno enviará al Congreso un proyecto de modificación de la Ley de Expropiaciones, con el objetivo de proteger la propiedad privada y evitar nuevas pérdidas económicas por decisiones políticas.

Sobre el fallo

La Corte de Apelaciones de Nueva York revocó el fallo en primera instancia que condenaba a Argentina por la expropiación de YPF. Los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson confirmaron la desestimación de los reclamos contra la República y a favor de YPF, devolviendo el caso para procedimientos ulteriores.

Aunque los demandantes podrían solicitar una revisión por todos los jueces del tribunal, se trata de una victoria histórica tras más de una década de litigio, en el que la Argentina había sido condenada a pagar más de 16 mil millones de dólares en 2019.