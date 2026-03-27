La Selección Argentina inició su presentación en La Bombonera con un empate parcial ante Mauritania, en un encuentro que comenzó a las 20:20 y que tuvo como principal novedad la ausencia de Lionel Messi en el equipo titular.

Minutos antes del inicio, ambos equipos salieron al campo de juego en medio de una fuerte expectativa del público, que colmó el estadio para ver al conjunto dirigido por Lionel Scaloni. El entrenador confirmó la formación con Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi y Marcos Acuña en defensa; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada en el mediocampo; y Nicolás Paz, Nicolás González junto a Julián Álvarez en la delantera.

Por su parte, Mauritania formó con Mamadou Diop; Brahima Keita, Aly Abeid, Lamine Ba y Jorndan Lefort; Oumar Ngom, Maata Magassa, Beyatt Lekoueiry y Djeidi Gassama; Aboubakary Koita y Mamadou Diallo.

El encuentro comenzó con Argentina intentando imponer condiciones desde la posesión, mientras que el conjunto africano se mostró ordenado en defensa y atento a las transiciones. Hasta el momento, el marcador se mantiene igualado sin goles en el estadio de Boca Juniors.

La presencia de Messi en el banco de suplentes fue uno de los focos de la previa, en un partido que marca una nueva presentación del seleccionado en suelo argentino.

El partido tuvo buen ritmo al comenzar el primer tiempo. Enzo Fernández abrió el marcador a los 17 minutos, al definir muy bien luego de un gran buscapié del lateral Nahuel Molina. Pero el rival casi lo empata al poco tiempo, porque Keita sacó un tremendo disparo desde afuera del área que pasó muy cerca del palo derecho del arco defendido por el “Dibu” Martínez.

Posteriormente, Nico Paz anotó el 2-0 para la Selección argentina a los 32 minutos con un muy buen tiro libre. Al comienzo algo flojo del segundo tiempo, ingresaron al campo de juego Messi, Mastantuono y de Paul.

Por momentos, los dirigidos por Lionel Scaloni tuvieron varios cortocircuitos y Mauritania, los puso en tensión con varias ocasiones para llegar al descuento.

Si bien, el astro rosarino, en un tiro desde afuera del área asustó bastanta porque hizo que la pelota pasara muy cerca del arco rival. Otra jugada peligrosa de buen remate cruzado a Souleymane Anne, quien había aprovechado una muy mala salida argentina, logró el Dibu tapar un tiro muy peligroso.

No obstante, al final del minuto suplementario y ya con el tiempo adicional agotado, Jorndan Lefort se encontró con la pelota en el área chica y pudo anotar el descuento para Mauritania, dejando el marcador 2 a 1.