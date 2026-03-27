Por primera vez, yerba mate producida en Misiones fue exportada a China, en un envío que marca un hito para la economía regional y abre una nueva oportunidad comercial en uno de los mercados más grandes del mundo.

La operación fue concretada por la Cooperativa Yerbatera Dos de Mayo, que despachó un contenedor de yerba despalada —similar a la que se consume en Argentina con destino al país asiático, donde será fraccionada y comercializada por una empresa local.

El vínculo comercial comenzó a gestarse el año pasado, cuando representantes de la cooperativa participaron en una feria de alimentos en China y lograron establecer contactos dentro de un consorcio exportador vinculado al té argentino.

Este primer envío es considerado un paso inicial, pero con proyección de crecimiento. De hecho, ya se analiza un segundo embarque que incluiría yerba en saquitos, adaptada a los hábitos de consumo del mercado chino, más cercanos al té.

El desafío principal será lograr volumen y continuidad en las exportaciones, ya que el impacto económico dependerá de consolidar este canal comercial en el tiempo. Actualmente, la cooperativa procesa más de 30 millones de kilos de hoja verde al año, con capacidad para aumentar esa cifra.

El proyecto involucra a unos 120 socios directos y a entre 700 y 800 productores pequeños y medianos, que podrían beneficiarse si se logra mejorar el precio de la materia prima mediante la apertura de nuevos mercados.

En un contexto donde los valores internos no alcanzan a cubrir los costos de producción, la exportación aparece como una alternativa clave para sostener la actividad yerbatera y mejorar la rentabilidad del sector.

China, con una fuerte cultura de consumo de infusiones, representa un mercado exigente pero con potencial, especialmente en nichos interesados en nuevas bebidas y productos energizantes.

De esta manera, el primer contenedor enviado desde Misiones no solo simboliza una exportación, sino el inicio de una estrategia para posicionar la yerba mate argentina en el mundo y fortalecer toda la cadena productiva.