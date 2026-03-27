El municipio de Rawson presentó el programa “Construimos Memoria Juventudes y participación en la historia reciente argentina”, una propuesta destinada a estudiantes secundarios que apunta a fortalecer el pensamiento crítico y la participación juvenil en torno a la historia del país.

La iniciativa fue lanzada en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora, en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976, con el objetivo de generar espacios de reflexión, aprendizaje y producción colectiva sobre este período clave de la historia argentina.

Durante la presentación, el intendente Carlos Munisaga destacó la importancia del contexto y remarcó que los valores de Memoria, Verdad y Justicia deben sostenerse en el tiempo, especialmente en las nuevas generaciones.

(Gentileza Prensa de Rawson)

El programa se desarrollará entre abril y octubre de 2026 e incluirá instancias de formación, investigación y producción cultural, donde los estudiantes podrán trabajar sobre historias locales y construir relatos vinculados a su propio territorio.

Desde el ámbito académico, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, Marcelo Lucero, subrayó el protagonismo juvenil y la importancia de generar espacios de encuentro que fortalezcan la memoria colectiva.

La propuesta será llevada adelante de manera articulada entre el municipio, la organización H.I.J.O.S., la universidad y las instituciones educativas, con un enfoque interdisciplinario que integra educación, historia y participación.

Entre las actividades previstas se destacan encuentros formativos, visitas a espacios de memoria como el Bosque de la Memoria y un concurso creativo donde los jóvenes podrán expresarse mediante producciones audiovisuales, artísticas y de investigación.

La coordinadora del programa, Yasmín Julio, señaló que el objetivo es construir una memoria activa en las juventudes, entendiendo que son las nuevas generaciones las responsables de sostener la democracia.

En la misma línea, desde H.I.J.O.S., Gabriel Farías destacó la importancia de transmitir la historia reciente y recordar a las víctimas del terrorismo de Estado para fortalecer la conciencia social.

De esta manera, Rawson reafirma su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia a través de políticas públicas que promueven la participación juvenil y la construcción de ciudadanía.