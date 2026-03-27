El escenario político en Chimbas comienza a tomar temperatura de cara a las elecciones de 2027 y, en ese contexto, el bloquismo empieza a definir sus cartas. El secretario político del partido, Andrés Chanampa, no dejó lugar a dudas sobre su intención de competir por la intendencia y confirmó en el Café de la Política, programa que se emite de lunes a viernes por HUARPE TV, su decisión de ser candidato.

“Voy a ser candidato a intendente de Chimbas por el partido bloquista. Pero, a ver, primero lo va a definir la gente”, afirmó, dejando en claro que su postulación está sujeta al respaldo electoral, aunque con una determinación ya asumida dentro del espacio.

Las declaraciones del dirigente se dan en un contexto en el que distintos sectores políticos comienzan a posicionarse en uno de los departamentos más relevantes del Gran San Juan. En ese marco, Chanampa ya se proyecta como una de las alternativas dentro del bloquismo, con un discurso enfocado en la construcción de una propuesta propia.

Consultado sobre un eventual escenario electoral en el que deba enfrentar a figuras consolidadas como la actual intendenta Daniela Rodríguez o el exjefe comunal Fabián Gramajo, el dirigente aseguró que trabaja con ese objetivo desde hace tiempo. “Yo ya me presenté con un proyecto alternativo a ellos y la verdad es que me preparo todos los días pensando en ese objetivo”, sostuvo.

En esa misma línea, remarcó que la definición final estará en manos del electorado. “De igual manera, la gente va a definir si me da o no la ‘nafta’”, expresó, en referencia al respaldo necesario para consolidar su candidatura en un escenario competitivo.

Dentro del bloquismo, las palabras de Chanampa también reflejan una intención de fortalecer la presencia territorial del partido en Chimbas, un distrito históricamente disputado por distintas fuerzas políticas. En ese sentido, el dirigente dejó en claro que su postulación responde tanto a una decisión personal como a una demanda interna del espacio.

“Si el partido lo requiere, por supuesto que me debo a ese mensaje y, si no me toca a mí, apoyaré a otro correligionario”, afirmó, marcando una postura de disciplina partidario en caso de que la definición interna se incline por otro nombre.

Con este posicionamiento, el bloquismo empieza a delinear su estrategia electoral de cara al 2027, en un escenario donde aún falta tiempo para las definiciones formales, pero donde los principales actores ya comienzan a mover sus fichas. En Chimbas, uno de los territorios clave de la política sanjuanina, la carrera ya empezó y Chanampa decidió no quedarse al margen.

Textuales

Andrés Chanampa / Dirigente bloquista