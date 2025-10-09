El próximo miércoles 15 de octubre, a partir de las 18 horas, el Estadio Aldo Cantoni será el escenario de la Elección de la Reina de las Personas Mayores 2025, un acontecimiento de gran relevancia para este grupo etario en el marco de las celebraciones por el mes de las Personas Mayores. Este evento, que cumple casi dos décadas de realización ininterrumpida, convoca a la comunidad para una tarde-noche de festejos que combina tradición, reconocimiento y espectáculo.

El acto central estará protagonizado por las candidatas representantes de los 19 departamentos de la provincia. Estas se presentarán ante el público y ante un jurado integrado por 21 personas de diversos sectores, entre los que se cuentan estilistas, diseñadores, miembros de entidades solidarias, comerciales y culturales, participantes de los talleres recreativos de la Dirección de Políticas para Personas Mayores y representantes de medios de comunicación. Tras la elección, las nuevas soberanas serán agasajadas con premios sorpresa.

Como parte del protocolo, se rendirá un agradecimiento especial a las reinas salientes del año 2024, Mónica Bontempo de Rawson y la virreina Nélida Correa de 25 de Mayo. Asimismo, se realizará un homenaje a quienes han portado la corona en ediciones anteriores. Se ha confirmado la presencia de ex reinas como María Rosa Páez (2016), Encarnación Linares (2018), Dora Páez (2019), Mónica Corrales (2023) y la propia Mónica Bontempo.

La velada estará animada con música en vivo para que todos los asistentes puedan bailar. Los espectáculos musicales correrán por cuenta de la banda Flavia Gómez & la Pedro Band y el grupo Los Triunfadores Iracundos por Siempre. Además, se contará con la actuación de los profesores de las distintas danzas que forman parte de los talleres que impulsa la Dirección de Políticas para Personas Mayores.

Este evento se enmarca en la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores, establecido el 1 de octubre por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990. La fecha busca promover el respeto, la gratitud y la valoración hacia las personas mayores, así como garantizar sus derechos y fomentar su plena inclusión e integración social. Con una trayectoria de más de veinte años en la provincia, la Elección de la Reina se ha consolidado como una tradición. Inicialmente organizado por el Parlamento del Adulto Mayor, el evento pasó en 2015 a formar parte de las acciones llevadas a cabo por la Dirección de Políticas para Personas Mayores, reafirmando el compromiso institucional con este sector de la población.