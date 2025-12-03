Un niño de 9 años permanece internado en grave estado luego de ser atacado por tres perros de raza pitbull en el barrio Los Boulevares, al norte de la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió cuando el pequeño Bastian jugaba a la pelota junto a su hermano en la calle De Los Franceses al 6500, momento en que los animales, pertenecientes a un vecino, se abalanzaron sobre él y lo hirieron de manera severa.

Tras el ataque, el niño fue trasladado de urgencia al Hospital Pediátrico y luego derivado al Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, donde fue operado y continúa bajo cuidados médicos especializados. Según informaron fuentes del centro de salud, el menor presenta heridas profundas en la cabeza y diversas partes del cuerpo, y no se descarta la necesidad de una nueva intervención quirúrgica.

La madre del niño relató que su hijo estaba sentado en la vereda cuando el vecino soltó a los perros para que corrieran. “Cuando quiso levantarse lo atacaron. Lo vimos boca abajo, con los perros encima. Si el papá no intervenía, podría haber sido peor”, contó. La familia también aseguró que los animales ya habían protagonizado ataques previos, incluyendo la muerte del perro de una vecina y la agresión a una mujer.

Pese a la gravedad del episodio, los perros continúan en el domicilio de su dueño, situación que generó indignación en los allegados al menor. “Pedimos que los retiren. Muchos chicos juegan acá. ¿Qué tiene en la cabeza este señor para largar a los perros solos?”, cuestionó la abuela de Bastian, quien además denunció falta de acción policial tras el ataque.