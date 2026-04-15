La Renga visitó el Hospital de Niños y donó consolas para acompañar la internación

La Renga realizó una emotiva visita al Hospital de Niños Pedro de Elizalde, ubicado en el barrio de Constitución, donde donó consolas de videojuegos destinadas a los chicos y chicas que se encuentran internados en el centro pediátrico.

La acción solidaria se enmarcó en una recorrida por las instalaciones del hospital, durante la cual los integrantes de la banda participaron de actividades junto al personal de salud y compartieron momentos con los pacientes. La iniciativa busca ofrecer espacios de recreación y entretenimiento para los niños y niñas durante su permanencia en el hospital, aportando al bienestar emocional en contextos de internación prolongada.

Un vínculo personal con la institución

En la actividad participó Gabriel "Tete" Iglesias, bajista del grupo, quien mantiene un lazo especial con el hospital: durante su infancia, estuvo internado en el mismo establecimiento. Su presencia le dio un significado aún más profundo a la jornada, que combinó música, solidaridad y calidez humana.

Además de la entrega de los dispositivos, la visita incluyó un recorrido por las distintas salas del hospital y el contacto directo con médicos, enfermeros y pacientes, generando un ambiente de cercanía y emoción.

Un gesto que se suma a una tradición solidaria

El Hospital Pedro de Elizalde es uno de los centros pediátricos de referencia en la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos años, diversas organizaciones y figuras del ámbito cultural han realizado aportes para mejorar la infraestructura y los servicios complementarios destinados a los pacientes y sus familias.

La donación de La Renga se inscribe en esa línea de acciones orientadas a mejorar las condiciones de acompañamiento en contextos de atención pediátrica, entendiendo que la recreación y el juego son parte fundamental del proceso de recuperación de los niños y niñas.

La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales, donde seguidores de la banda y usuarios en general celebraron el gesto, destacando el compromiso social de los músicos más allá de los escenarios.