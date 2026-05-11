Lunes 11 de Mayo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Deportes > Selección argentina

La Selección ya tiene prelista para el Mundial 2026: los nombres

El entrenador de la Selección argentina entregó la nómina preliminar de jugadores para el Mundial 2026. La lista incluye 55 futbolistas y mantiene algunas sorpresas.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Un arquitecto y una comerciante fueron arrestados. (Gentileza)

Lionel Scaloni presentó este lunes la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026, cumpliendo con el plazo establecido por la FIFA para entregar una nómina preliminar de entre 35 y 55 futbolistas antes de la lista definitiva. 

De acuerdo con distintos medios nacionales, el entrenador campeón del mundo ya tendría definidos a 22 de los 26 jugadores que integrarán la convocatoria final para la Copa del Mundo, mientras que los últimos cuatro lugares continúan abiertos y bajo análisis del cuerpo técnico.

La base del plantel mantiene a los históricos referentes del ciclo encabezado por Lionel Messi, quien disputaría su sexto y último Mundial con la camiseta argentina. El capitán llega como una de las piezas centrales del equipo pese a haber reconocido recientemente que otras selecciones aparecen como favoritas en la previa de la competencia. 

Entre las principales novedades aparece el arquero Santiago Beltrán, una de las grandes revelaciones del fútbol argentino en los últimos meses. El joven guardameta de River fue incluido tras sus destacadas actuaciones en el Torneo Apertura y especialmente después de su heroica noche ante San Lorenzo, donde atajó dos penales y clasificó a su equipo.

Los 55 futbolistas de Lionel Scaloni para la Selección argentina

  1. EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
  2. GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
  3. JUAN MUSSO - Atlético de Madrid 
  4. WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
  5. FACUNDO CAMBESES - Racing Club 
  6. SANTIAGO BELTRAN - River Plate
  7. AGUSTÍN GIAY - Palmeiras 
  8. GONZALO MONTIEL - River Plate
  9. NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid 
  10. NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
  11. KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise 
  12. LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate 
  13. MARCOS SENESI - Bournemounth 
  14. LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United 
  15. NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica 
  16. GERMÁN PEZZELLA - River Plate 
  17. LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella 
  18. CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur 
  19. LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors 
  20. ZAID ROMERO - Getafe CF
  21. FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella 
  22. MARCOS ACUÑA - River Plate 
  23. NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon 
  24. GABRIEL ROJAS - Racing Club 
  25. MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
  26. LEANDRO PAREDES - Boca Juniors 
  27. GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
  28. ANÍBAL MORENO - River Plate 
  29. MILTON DELGADO - Boca Juniors 
  30. ALAN VARELA - FC Porto 
  31. EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen 
  32. RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami 
  33. EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen 
  34. ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea 
  35. ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool 
  36. GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
  37. NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest 
  38. EMILIANO BUENDIA - Aston Villa 
  39. VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo 
  40. LIONEL MESSI - Inter de Miami 
  41. NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
  42. FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid 
  43. THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid 
  44. TOMÁS ARANDA - Boca Juniors 
  45. NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid 
  46. ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea 
  47. GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid 
  48. MATÍAS SOULÉ - AS Roma
  49. CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club 
  50. GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica 
  51. SANTIAGO CASTRO - Bologna FC 
  52. LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán 
  53. JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras 
  54. JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid 
  55. MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio 

.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD