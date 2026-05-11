La Selección ya tiene prelista para el Mundial 2026: los nombres
POR REDACCIÓN
Lionel Scaloni presentó este lunes la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026, cumpliendo con el plazo establecido por la FIFA para entregar una nómina preliminar de entre 35 y 55 futbolistas antes de la lista definitiva.
De acuerdo con distintos medios nacionales, el entrenador campeón del mundo ya tendría definidos a 22 de los 26 jugadores que integrarán la convocatoria final para la Copa del Mundo, mientras que los últimos cuatro lugares continúan abiertos y bajo análisis del cuerpo técnico.
La base del plantel mantiene a los históricos referentes del ciclo encabezado por Lionel Messi, quien disputaría su sexto y último Mundial con la camiseta argentina. El capitán llega como una de las piezas centrales del equipo pese a haber reconocido recientemente que otras selecciones aparecen como favoritas en la previa de la competencia.
Entre las principales novedades aparece el arquero Santiago Beltrán, una de las grandes revelaciones del fútbol argentino en los últimos meses. El joven guardameta de River fue incluido tras sus destacadas actuaciones en el Torneo Apertura y especialmente después de su heroica noche ante San Lorenzo, donde atajó dos penales y clasificó a su equipo.
Los 55 futbolistas de Lionel Scaloni para la Selección argentina
- EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES - Racing Club
- SANTIAGO BELTRAN - River Plate
- AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
- GONZALO MONTIEL - River Plate
- NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
- MARCOS SENESI - Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA - River Plate
- LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
- ZAID ROMERO - Getafe CF
- FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA - River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS - Racing Club
- MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
- ANÍBAL MORENO - River Plate
- MILTON DELGADO - Boca Juniors
- ALAN VARELA - FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
- GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
- VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
- LIONEL MESSI - Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
- THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
- NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
- GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ - AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio
