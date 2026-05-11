Exactamente hace más de una semana los precios de los combustibles líquidos y del Gas Natural Comprimido tuvieron un aumento en todas las variantes. Tanto YPF como otras marcas, remarcaron en los siguientes valores: Súper a $2.102, Infinia a $2.288, Gasoil Diesel $2.185, Infinia Diesel $2.358. Mientras que el valor del metro cubico de GNC está en $750.

Sin embargo, pese a la vigencia del congelamiento de precios que dispuso el Gobierno Nacional, no sirvió de nada la resolución porque a partir de este lunes, los precios de las naftas volvieron a modificarse.

Súper a $2.117, Infinia a $2.305, Gasoil Diesel $2.219, Infinia Diesel $2.394. Mientras que el valor del metro cubico de GNC está ahora en $845.

Precios al 29 de Abril de 2026 Precios al 11 de Mayo de 2026

Dichos valores son ya expuestos en una estación de servicio de YPF ubicada en el cruce de Salta e Ignacio de la Roza. Como es conocido, los valores y variaciones que haga YPF son el precio de referencia para las demás compañías de combustible, por lo que, en las próximas horas el impacto también se verá reflejado en los precios de otras estaciones.

Como el contexto internacional es el que empuja estos precios en todo el mundo, Argentina no puede escaparse de lo que sucede en la Guerra de Medio Oriente y con el control del Estrecho de Ormuz por parte de Irán, la salida de Emiratos Árabes Unidos de la Opep y otros factores adyacentes al costo de producción, transporte y productos derivados del petróleo crudo, son los desencadenantes de esta situación que impacta de lleno y de manera directa en todo el país y en especial, en la provincia.

Al día de la fecha, los precios de referencia del crudo han mostrado una tendencia al alza debido a la volatilidad en los mercados internacionales. La cotización del Barril “Brent” está promediando los 104 dólares y el de referencia WTI está por los 99.57 dólares. Pero la oscilación estuvo entre 102,82 y 105,97 dólares por barril.

Como el esquema de precios argentinos están anclados al comportamiento de la cotización del barril “Brent” y no del barril “criollo” que tenía el país antes de la Ley Bases (modificó la Ley de Hidrocarburos) el efecto “contagio” es inmediato.

Lo cierto que la barrera de contención del Gobierno de Javier Milei -dictado por el Ministerio de Economía- por 45 días, en acuerdo con las operadoras en el país, el precio de las naftas sigue en aumento.

Sin embargo, este esquema también tiene vencimiento y caducará el próximo el viernes 15 de mayo de 2026. Este mecanismo, denominado como un “buffer” o amortiguador de precios, se implementó el 1° de abril con una duración prevista de 45 días.

El objetivo principal fue evitar que la escalada internacional del petróleo se trasladara de forma directa y brusca a los surtidores locales.

No obstante, es lunes se realizó una reunión clave entre los directivos de YPF y el resto de las operadoras del sector (Shell, Axion, Puma) para definir cómo será la salida de este congelamiento.

Como los analistas del sector hacen un minucioso seguimiento del panorama, sugieren que, debido a la suba del crudo y la devaluación acumulada, el atraso en los precios locales ronda el 15% y el 20%.

Aunque el precio "base" se mantuvo estable en abril, el 1° de mayo hubo un pequeño ajuste (de unos $11 por litro de nafta) debido a la actualización parcial del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que el Gobierno autorizó.

Lo más probable es que a partir de las 00 hs. del sábado 16 de mayo se aplique un nuevo aumento. Se discute si el ajuste será de un solo golpe para “cerrar la brecha” con el precio internacional o si se optará por una escala de aumentos mensuales más moderados para no resentir aún más la demanda, que ya mostró signos de caída durante el mes de abril.

Situación global con perspectiva local

DIARIO HUARPE consultó a Miguel Caruso, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible y el empresario explicó que “el precio del petróleo está por encima de los 100 dólares el barril, entonces ya advertíamos que era muy complicado sostener los precios locales. Si bien, las modificaciones que hemos notado en la bandera estatal han sido muy bajas, creo que seguramente se irá actualizando después del día 15 de mayo”.

Además, agregó: “todos estamos pendientes de lo que sucede con esta guerra y cómo sigue el conflicto no sabemos, hasta cuándo puede durar. La cuestión no pasa solo por el precio del combustible, también, en todos los derivados que dependen del petróleo crudo. Aquí hablamos de lubricantes, químicos, fertilizantes, asfalto y se verá reflejado en los demás subproductos”, argumentó.

El precio del combustible, detalló Caruso, se compone de cuatro ejes o factores. Primero el costo de producción, segundo el precio del bioetanol o biodiesel (componente que integra tanto la nafta como el gasoil respectivamente) y los impuestos internos. De los cuatro, el eje que más empujó el reajuste del precio, es el de la producción de petróleo crudo.

No hubo variación en los biocomponentes, aunque el Gobierno dispuso subir del 12% al 14% de bioetanol la cantidad del mismo en la producción de nafta. Al respecto, Caruso aclaró que “la calidad del combustible no se pierde, es un porcentaje imperceptible en el resultado. Por otro lado, logra mantener un precio razonable al consumidor para que no se dispare al ritmo internacional con costos más elevados”.

En el apartado impositivo, afirmó que “los valores no se tocaron y consideramos que se viene respetando porque obviamente, si suben los impuestos, impactará directamente también en los precios en el surtidor”.

¿Qué pasa con el GNC?

La situación del Gas Natural Comprimido es diferente. Dado que, de acuerdo a lo informado por el presidente de la Cámara, el precio del metro cubico de GNC aumentó “por los nuevos contratos, establecidos para 2026 hasta comienzo de 2027. Hay que remarcar que los valores GNC han vuelto a valores históricos de 1989. Había una disparidad contra el precio de la Nafta Súper del 60%. Hoy, entendemos que un equipo de GNC en un vehículo consume a un precio al 40% menos que la Nafta Súper”.

Por otro lado, brindó otro dato relevante. De abril 2025 a abril 2026, la instalación de equipos de GNC en automóviles sanjuaninos se incrementó en un 89%, en total unas 782 unidades.



“Hoy nos encontramos obviamente con una infraestructura muchísimo más grande que en la época con muchísimo más tecnología y con vehículos que hoy soporten ampliamente el GNC, que en la actualidad es el combustible alternativo más limpio, más favorable en medioambiente y más favorable a los motores también”, señaló Caruso.

“El saldo neto es positivo y en marzo, se marcó un punto de inflexión con 247 conversiones. Aplicando una proyección lineal a fin de año, basada en la tendencia observada en los primeros 4 meses, San Juan alcanzaría aproximadamente 4.740 conversiones durante el año 2026. Con todo, el parque automotor San Juan a fines de 2026 podría llegar a los 28.000 vehículos habilitados en total para el uso de GNC.