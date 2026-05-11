La Municipalidad de Jáchal llevó adelante una exitosa jornada en homenaje al Día del Animal en Plaza Departamental Gral. San Martín, donde cientos de vecinos se acercaron junto a sus mascotas para compartir una tarde especial dedicada a promover el cuidado y el amor por los animales.

Durante el encuentro se desarrollaron distintas actividades recreativas y de concientización, entre ellas juegos, desfile de mascotas, sorteos, charlas informativas y vacunación gratuita, generando un espacio de encuentro para toda la familia.

Además, la jornada contó con la participación artística del grupo Modern Dance, que aportó ritmo a la jornada con una destacada presentación de danza.

La actividad fue organizada en conjunto con el personal de la Dirección de Producción y las agrupaciones proteccionistas Huellitas y Sentimiento Animal, quienes trabajan permanentemente por el bienestar animal en nuestro departamento.

Desde el municipio celebramos la gran participación de la comunidad en este tipo de propuestas que fortalecen la tenencia responsable y el compromiso con animales silvestres y domésticos.

