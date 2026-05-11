La Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, formalizó un ajuste de $2.557.311.667 en programas de conservación y administración de áreas protegidas de la Administración de Parques Nacionales (APN).

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas a partir de las planillas anexas publicadas en el Boletín Oficial, el ajuste afecta recursos destinados al funcionamiento, combustible, patrullajes, mantenimiento y preservación ambiental de 46 parques nacionales, reservas y monumentos naturales distribuidos en todo el país.

Áreas protegidas afectadas

Entre las áreas más afectadas figuran el Parque Nacional Nahuel Huapi, con una quita de $190.822.240; el Parque Nacional Lanín, con un recorte de $156.945.103; y el Parque Nacional Los Glaciares, que pierde $77.422.510. También se destacan las reducciones en Los Alerces ($70.291.525), Iguazú ($41.715.920) y Tierra del Fuego ($37.511.166).

En la Patagonia, además de Nahuel Huapi y Lanín, fueron alcanzados los parques Laguna Blanca, Los Arrayanes, Lago Puelo, Patagonia, Monte León, Perito Moreno, Islote Lobos y las áreas marinas costeras Patagonia Austral, Makenke e Isla Pingüino, entre otras.

En el norte argentino, los recortes alcanzan a Iguazú, Calilegua, Baritú, El Rey, Los Cardones, Río Pilcomayo, El Impenetrable, Copo y Aconquija, mientras que en el centro del país se incluyen reducciones para Quebrada del Condorito, Ansenuza, Traslasierra, Talampaya y Sierra de las Quijadas.

La provincia de Buenos Aires también registra ajustes en los parques Campos del Tuyú y Ciervo de los Pantanos, mientras que en el Litoral se ven afectadas áreas como Iberá, Mburucuyá, El Palmar, Pre-Delta e Islas de Santa Fe.

El reordenamiento presupuestario también impacta en partidas vinculadas a infraestructura ecoturística y obras de prevención y combate del fuego, lo que compromete proyectos de protección ambiental y servicios para visitantes en distintas áreas naturales del país.

San Juan recibirá un duro golpe

Los funcionarios nacionales se mostraron satisfechos por la decisión, como muestra de estar consustanciados al plan de ajuste libertario, el Director del Instituto Consenso Federal, Alejandro Rodríguez, publicó en redes el listado del recorte por parque. En el mismo se encuentran los parques San Guillermo y El Leoncito, por lo que el impacto será considerable para estas áreas protegidas en San Juan, porque la provincia perderá unos 38 millones de pesos en recursos para el sostenimiento y conservación.

Parque Nacional Iguazú, en Misiones, con un recorte de $41.715.920.

Parque Nacional Lanín, en Neuquén, con un recorte de $156.945.103.

Parque Nacional Ansenuza (Córdoba), con un recorte de $19.262.036.

Parque Nacional Traslasierra (Córdoba), con recortes por $17.440.526.

Parque Nacional Quebrada del Condorito (Córdoba), pon recortes por $25.618.702.

Parque Nacional Nahuel Huapi (Río Negro y Neuquén), con recortes por $190.822.240.

Parque Nacional Los Alerces (Chubut), con un recorte de $70.291.525.

Parque Nacional Los Glaciares (Santa Cruz), con recortes por $77.422.510.

Parque Nacional Tierra del Fuego (Tierra del Fuego), con un recorte de $37.511.166.

Parque Nacional Lago Puelo (Chubut), con un recorte de $19.270.137.

Parque Nacional El Palmar (Entre Ríos), con recortes por $35.776.601.

Parque Nacional Chaco (Chaco), con un recorte de $25.651.346.

Parque Nacional Río Pilcomayo (Formosa), con un recorte de $11.539.697.

Parque Nacional Calilegua (Jujuy), con un recorte de $15.831.219.

Parque Nacional Lihué Calel (La Pampa), con un recorte de $12.491.900.

Parque Nacional Talampaya (La Rioja), con recortes por $33.506.199.

Parque Nacional Laguna Blanca (Neuquén), con un recorte de $20.592.812.

Parque Nacional Perito Moreno (Santa Cruz), con un recorte de $12.826.816.

Monumento Natural Bosques Petrificados (Santa Cruz), con un recorte de $7.580.192.

Parque Nacional Pre-Delta (Entre Ríos), con recortes por $27.153.228.

Parque Nacional Sierra de las Quijadas (San Luis), con un recorte de $14.250.776.

Parque Nacional El Leoncito (San Juan), con recortes por $16.273.136.

Parque Nacional San Guillermo (San Juan), con un recorte de $11.341.724.

Parque Nacional Los Cardones (Salta), con un recorte de $8.501.411.

Monumento Natural Laguna de los Pozuelos (Jujuy), con un recorte de $8.491.752.

Parque Nacional Baritú (Salta), con un recorte de $7.505.604.

Reserva Natural Formosa (Formosa), con un recorte de $2.210.434.

Parque Nacional Mburucuyá (Corrientes), recorte de $13.216.838.

Reserva Natural Estricta San Antonio (Misiones), con recortes por $10.168.131.

Parque Nacional Campos del Tuyú (Provincia de Buenos Aires), con un recorte de $9.689.130.

Parque Nacional Monte León (Santa Cruz), recorte por $24.584.517.

Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (Chubut), recorte de $8.541.487.

Parque Nacional El Rey (Salta), recorte de $18.964.436.

Parque Nacional Islas de Santa Fe (Santa Fe), recorte de $10.462.146.

Parque Interjurisdiccional Marino Makenke (Santa Cruz), recorte de $8.479.121.

Reserva Natural Nacional General Pizarro (Salta), recorte de $5.786.113.

Parque Nacional Islote Lobos (Río Negro), recorte de $7.822.645.

Parque Nacional Copo (Santiago del Estero), recorte de $18.841.462.

Parque Interjurisdiccional Isla Pingüino (Santa Cruz), recorte de $5.182.701.

Parque Nacional Patagonia (Santa Cruz), recorte de $14.262.853.

Parque Nacional El Impenetrable (Chaco), recorte de $16.916.834.

Reserva Natural Silvestre Parque Federal Campo San Juan (Misiones), recorte de $12.123.088.

Parque Nacional Iberá (Corrientes), recorte de $31.904.080.

Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (Buenos Aires), recorte de $12.086.001.

Parque Nacional Aconquija (Tucumán), recorte de $12.712.470.

Parque Nacional Los Arrayanes (Neuquén), recorte de $6.222.734.





