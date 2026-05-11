La maternidad suele mostrarse como una etapa feliz y perfecta. Sin embargo, detrás de esa imagen idealizada, muchas mujeres atraviesan ansiedad, culpa, miedo e incluso cuadros depresivos durante el embarazo y el posparto. Sobre esta realidad poco visible habló la doctora Carmen Rojo en el programa Salud & Bienestar, emitido por HUARPE TV a través de la señal 19.2 de TDA, Kick y YouTube.

“La salud perinatal tiene en cuenta desde el embarazo, parto y también puerperio”, explicó la especialista. Según indicó, todavía existe un fuerte tabú alrededor de la maternidad que hace que muchas mujeres oculten lo que sienten. “El embarazo y el nacimiento tienden a ser una felicidad, un estado en el que no se permite estar mal”, expresó.

La médica detalló que los síntomas pueden aparecer de diferentes maneras: ansiedad constante, insomnio, pensamientos negativos, angustia o dificultades para disfrutar del proceso. “Está muy abocada al cuidado del bebé y entonces también pierde el cuidado de ella”, señaló.

Señales de alerta que deben atenderse

Durante la entrevista, Rojo remarcó que uno de los síntomas más frecuentes es la imposibilidad de descansar aun cuando el bebé duerme. “No poder conciliar el sueño por temor o miedo a que algo pase es una señal importante”, afirmó.

También explicó que muchas embarazadas atraviesan pensamientos negativos relacionados con el embarazo o la maternidad. “La idea de que no voy a poder ser una buena mamá o que algo va a salir mal son pensamientos reales que aparecen”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que cuando esas ideas se vuelven permanentes y generan angustia, es importante consultar con profesionales. “Si esos sentimientos negativos no se van, debemos buscar ayuda”, indicó.

La ginecóloga contó además que realizó un estudio utilizando la escala de Edimburgo, una encuesta de 10 preguntas que permite detectar riesgo de depresión perinatal. Allí observó que algunas pacientes no presentaban síntomas durante el embarazo, pero sí desarrollaban cuadros depresivos después del parto.

“Puede aparecer aunque el bebé esté sano y aunque no exista un desencadenante claro”, advirtió.

El entorno, clave para acompañar

Rojo destacó la importancia del apoyo emocional durante esta etapa y aseguró que muchas mujeres no consultan por vergüenza o culpa. “Piensan: ‘yo quería este bebé, ¿cómo puedo sentirme así?’”, comentó.

También cuestionó las imágenes idealizadas que suelen mostrarse en redes sociales y publicidades. “Vemos madres felices, casas perfectas, pero la realidad de los primeros días suele ser muy difícil”, expresó.

La especialista explicó que el embarazo y el posparto son momentos de gran vulnerabilidad emocional y hormonal. “Nueve meses de cambios hormonales impactan en la salud emocional de la mujer”, afirmó.

En ese sentido, insistió en la necesidad de pedir ayuda y no atravesar el proceso en soledad. “La paciente no tiene que quedarse sola. Tiene que apoyarse en su pareja, su familia y consultar si siente que no está bien”, señaló.

Antes de finalizar, dejó un mensaje claro para las mujeres que atraviesan este proceso en silencio: “Reconocer que no se está bien es lo primero. Después, pedir ayuda. Esto no se puede solucionar sola”.

Cada vez más especialistas buscan visibilizar la salud mental materna para derribar prejuicios y promover un acompañamiento emocional más humano durante el embarazo y el posparto.