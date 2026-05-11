La interna dentro de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo luego de que Javier Milei interviniera para respaldar a Karina Milei y marcar diferencias con Patricia Bullrich, en medio de las denuncias judiciales que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El conflicto escaló después de que Bullrich reclamara públicamente que Adorni presentara su declaración jurada tras las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito vinculadas a las remodelaciones de una vivienda en el country Indio Cuá. Según trascendió, la exministra de Seguridad también había planteado el tema directamente ante el Presidente.

La tensión quedó expuesta durante la reunión de gabinete del viernes en Casa Rosada. Allí, Milei ratificó la continuidad de Adorni y lanzó un mensaje directo a Bullrich frente al resto de los funcionarios. “Acá el que toma las decisiones soy yo”, habría dicho el mandatario durante el encuentro.

El respaldo presidencial buscó frenar el creciente malestar interno dentro del oficialismo, donde distintos sectores comenzaron a cuestionar el impacto político de las denuncias contra Adorni y el rol de Karina Milei en el armado político del Gobierno.

La secretaria general de la Presidencia quedó en el centro de las discusiones internas porque Adorni responde políticamente a su espacio. En ese contexto, gobernadores aliados y algunos ministros expresaron preocupación por el desgaste que generan las investigaciones judiciales y la exposición pública del caso.

Mientras avanza la causa en Comodoro Py, la Justicia intenta acceder al contenido del celular del contratista Matías Tabar, quien declaró que recibió pagos en efectivo por unos 245 mil dólares para remodelaciones en la vivienda de Indio Cuá. También se investigan movimientos financieros y operaciones con criptomonedas vinculadas al entorno del funcionario.

En paralelo, el Gobierno enfrenta un escenario de tensión política y económica, con cuestionamientos internos, caída del consumo y nuevas medidas de ajuste. Durante la reunión de gabinete, Adorni fue el encargado de anunciar nuevos retiros voluntarios y desvinculaciones en el Estado.

Pese al fuerte cruce interno, este sábado Milei mostró un gesto de acercamiento hacia Bullrich al compartir en redes sociales una publicación de la dirigente durante una recorrida por Villa Lugano. El reposteo fue interpretado como un intento de bajar la tensión dentro del oficialismo.

Bullrich mantiene peso político propio dentro del espacio libertario y conserva influencia sobre parte del electorado que acompañó a Milei en el balotaje de 2023. En ese escenario, el Presidente busca contener las diferencias internas mientras intenta sostener la unidad de cara al armado político para 2027.