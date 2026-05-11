El municipio de Rivadavia dio inicio a la construcción de un nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) y un espacio recreativo en el límite de los barrios Aramburu y Villa Lourdes. El proyecto se desarrolla en el sector donde funcionaban antiguos locales comerciales y apunta a recuperar una zona que permanecía abandonada.

Según informaron desde la comuna, el predio era utilizado como depósito de residuos y representaba una preocupación para las familias de la zona por cuestiones vinculadas a la seguridad y el estado del lugar. La obra surge tras reiterados pedidos realizados por vecinos de ambos barrios.

La intervención comenzó con una primera etapa de saneamiento, que incluyó la limpieza total del terreno y la recuperación del espacio. Actualmente se avanza con la segunda fase, centrada en la construcción de infraestructura y la parquización del sector.

El proyecto contempla la creación de un SUM cubierto destinado a reuniones vecinales, talleres y actividades culturales. Además, contará con un espacio verde pensado para el esparcimiento de niños y niñas, con áreas recreativas y sectores para que las familias puedan compartir actividades al aire libre.

Desde el municipio indicaron que el plazo estimado de ejecución es de entre tres y cuatro meses. El nuevo complejo buscará funcionar como un punto integrador entre los vecinos del Barrio Aramburu y Villa Lourdes.

Con esta obra, el departamento avanza en la recuperación de espacios públicos y en la incorporación de nueva infraestructura comunitaria en zonas residenciales de Rivadavia.