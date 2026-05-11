El caso judicial por la muerte de Evelyn Esquivel sumó este lunes 11 de mayo un nuevo avance con la formalización de la investigación contra las otras dos personas que viajaban en el Peugeot 208 que volcó en El Encón, departamento 25 de Mayo. La jueza Celia Maldonado avaló el pedido de Fiscalía y fijó un plazo de seis meses para profundizar la pesquisa y determinar responsabilidades.

La investigación está a cargo del fiscal Sebastián Gómez, quien sostiene que el cordobés Nilson Molina sería quien conducía el vehículo al momento del siniestro ocurrido el pasado 12 de enero sobre Ruta 20, a la altura del kilómetro 443. Por ese motivo, fue imputado por el delito de homicidio culposo.

En tanto, Mariana Daniela Páez Atencio, amiga de la joven fallecida, quedó acusada por encubrimiento. Según la hipótesis fiscal, la joven habría brindado declaraciones contradictorias después del hecho con el objetivo de ocultar cómo ocurrió el vuelco y quién manejaba el auto.

Mariana Daniela Páez Atencio y Nilson Molina.

Durante la audiencia realizada este lunes, ambas personas continuaron en libertad, aunque sujetas a medidas especiales mientras avanza la investigación judicial.

El accidente ocurrió cerca de las 6:30 de la mañana en una zona de escasa visibilidad y con poco tránsito. Tras el vuelco, Evelyn Esquivel sufrió heridas de gravedad y permaneció internada más de un mes hasta que falleció el 17 de febrero.

Evelyn Esquivel falleció el 17 de febrero tras un mes internada.

Desde el inicio de la causa, la familia de la joven cuestionó la demora en la asistencia que recibió la víctima luego del siniestro. Con el avance de la investigación y las contradicciones detectadas en los testimonios de quienes viajaban con ella, Fiscalía cambió el foco de la causa y puso bajo sospecha a los dos acompañantes.

Ahora, durante los próximos seis meses, los investigadores buscarán reunir pruebas para confirmar quién estaba al volante del Peugeot 208 y cuál fue la participación de cada uno de los imputados en el hecho que terminó con la muerte de Evelyn Esquivel.